Dinamo izgubio u generalci protiv Hartberga, evo što je nedostajalo Kovačevićevoj momčadi

U generalnoj probnoj utakmici uoči nastavka sezone, nogometaši Dinama izgubili su od austrijskog prvoligaša TSV Hartberga (1:2). Utakmica se igrala u formatu dva puta po trideset minuta (prvo poluvrijeme), te dva puta po 25 minuta (drugo poluvrijeme). Trener Dinama Mario Kovačević na terenu je isprobao dvije momčadi. Tek je ona, uvjetno rečeno, rezervna uspjela postići pogodak.

U prvih petnaestak minuta, do primljenog pogotka, Dinamo je imao inicijativu. Momčad Marija Kovačevića bila je u pravom ritmu, a najvažniji mehanizmi igre izgledali su više nego solidno. Čak je i Dion Drena Beljo pogodio vratnicu, činilo se da će pritisak u prvih petnaestak minuta uroditi plodom.

A onda je Dinamo iz prve protivničke akcije primio pogodak. Lijepo je s dvadesetak metara poentirao Slovenac Benjamin Markuš. Austrijska momčad veći je dio utakmice izgledala kao dobro izbalansirani mehanizam. S čvrstom obranom, radnim veznim redom koji je gradio igru za ono čime bi trebali zaprijetiti u napadu. S druge strane, Dinamo nikako nije uspijevao konkretizirati svoju očitu razliku u kvaliteti. Relativno lagano izlazili su iz poluaktivnog presinga preko uigranih mehanizama. Ključna poluga u tom je segmentu bio, naravno Josip Mišić.

No, Dinamo nije imao mirnoću i odgodu do ključnog dodavanja u zadnjoj trećini. Istaknuo se Dion Drena Beljo s nekoliko šmekerskih poteza, proigravanja i tunela, no nije uspio zabiti u tih sat vremena koliko je Mario Kovačević da priliku udarnoj postavi. A ona je podrazumijevala i Luku Stojkovića na desnoj strani u veznom redu. Dinamov veznjak bio je indisponiran u fazi kreacije. Nije tim segmentom bio zadovoljan Kovačević koji je Stojkovića zamijenio u 51. minuti.

Umjesto njega u igru je ušao Dejan Ljubičić. Sličan problem imao je Topić koji isto nije bio konkretan prema naprijed, iako mu se ne može zamjeriti odnos prema igri. Hoxha je u svom stilu pokušavao po krilu napraviti višak, nerijetko je i uspijevao, no protivnički bekovi nisu bili previše impresionirani.

Zajc je u prvom dijelu sezone bio jedan of najboljih igrača Dinama, protiv Austrijanaca nije bio pretjerano učinkovit. Dinamo je pogodak primio nakon solo-akcije i udarca s dvadesetak metara. No, ništa se značajno ne može prigovoriti solidnom stoperskom dvojcu Dominguez - McKenna. Bekovi Galešić i Goda nisu imali previše ambicija prema naprijed, a u defenzivnoj formaciji sve su situacije riješili bez većih problema.

Protiv suparnika koji ne obiluje individualnom klasom, već mu je disciplina i obavezna igra glavni forte, Dinamo nije niti jednom kroz nije došao u pravu situaciju.



Unatoč postignutom pogotku, niti zadnjih pola sata ništa se značajno nije promijenilo u razini izvedbe momčadi Marija Kovačevića koja je u 76. minuti primila i drugi pogodak. Fridrikas je probio Mikića po desnoj strani i ubacio, u sredini je loptu dočekao Musibau i pospremio ju u mrežu za 2:0 Austrijanaca. Tri minute ranije, Austrijanci su pogodili vratnicu pa gredu. Dinamo je smanjio zaostatak u 78. minuti kada je poentirao Marko Soldo iz blizine.

Dinamo je visoko pritisnuo Austrijance, Kulenović je osvojio loptu u šesnaestercu i proigrao Soldu. Dinamov veznjak pospremio je loptu u praznu mrežu za konačan ishod. Podsjetimo, Dinamo za sedam dana igra utakmicu Europske lige protiv FCSB-a.

Dinamo je počeo u sastavu: Filipović - Galešić, Dominguez, McKenna, Goda - Stojković (od 51. Ljubičić), Mišić, Zajc - Topić, Beljo, Hoxha.

U druogm dijelu su igrali: Zagorac (od 103. Žnuderl)) - Mikić, Pavić, Theophile, Šutalo (od 99. Cordoba) - Soldo (od 103. Radoš), Ljubičić, Mudražija (od 103. Horvat) - Varela (od 103. Šunta), Kulenović, Vidović.