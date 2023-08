Neymar napušta PSG: Ukupna cijena ugovora veća od Ronaldovog! Najskuplji posao Saudijaca do sada

Čini se da je Neymar (31) sasvim blizu odlaska iz PSG-a i preseljenja u saudijski Al-Hilal. Kako piše L'Equipe, svi uvjeti dvogodišnjeg ugovora su dogovoreni, a samo se trebaju dovršiti pregovori između klubova oko odštete. "Neymarov odlazak iz PSG-a je siguran", navode Parižani. Brazilski Globo se pridružuje ovim navodima i iznosi još pojedinosti transfera.

Brazilac bi za dvije sezone u Saudijskoj Arabiji trebao dobiti 320 milijuna eura, a PSG-u bi trebala biti isplaćena odšteta od 100 milijuna eura. Prema pisanju brazilskih medija, već je rezerviran termin liječničkog pregleda, a u srijedu spremaju predstavljanje pojačanja.

Obzirom da je Cristiano Ronaldo u Al Nassr došao kao slobodan igrač u siječnju ove godine, Neymar bi ovim transferom postao najskuplji igrač za neki klub izvan Europe. Trenutno je najveću odštetu platio upravo Al-Hilal. Riječ je o 55 milijuna eura koje su platili Wolverhamptonu za Rubena Nevesa. Dakako, dolazi u klub kojem je najveći rival Ronaldov Al-Nassr, što znači da će upravo Portugalac biti njegov glavni protivnik na terenu.

Slična je priča bila i kod njegovog povijesnog transfera iz Barcelone u PSG 2017. godine za 222 milijuna eura. Trebao je dobiti priliku da zasja samostalno, bez Messija ili kakvog drugog velikog igrača s čijom će se sjenom morati boriti i priliku da odvede PSG do naslova Lige prvaka. Šest godina kasnije, niti je PSG zasjeo na vrh Europe, niti je Neymar velika zvijezda pariške momčadi, obzirom na popularnost i učinkovitost Mbappéa.

Prema je poznat po opuštenijem životu od većine najboljih igrača, teško je reći da Neymar nije zasjao samo i isključivo zato što nije mahnito i gotovo opsesivno predan treninzima. U šest godina je odigrao 186 utakmica za PSG i to sa dobrim uminkom od 105 golova i 76 asistencija, no velik dio svake sezone propusti zbog čestih ozljeda koje su već godinama poznate kao nusprodukt njegovog načina igre. Ukoliko ga igrači ne mogu zaustaviti regularno, čine prekršaj. Ukoliko to čini većina igrača s kojima se susretne, Neymar prima poprilično puno udaraca. Od 2016. na Neymaru je napravljeno 1040 faulova, 200 više nego na Messiju u istom periodu.

Posljednji se put ozlijedio u ožujku. Povrijedio je gležanj desne noge i izbivao s terena pet mjeseci. U prijateljskoj utakmici prije deset dana zabio je dva gola i asistirao jedan. Obzirom na nanizane ozljede, neispunjene želje u PSG-u, što njegovom krivicom, što krivicom kluba, kao i općenito nemirnu atmosferu u klubu, možda i nije toliko iznenađujuće što Neymar već godinama nema želju živjeti isključivo za nogomet, a ovaj transfer mogao bi mu bolje doći od dodatnog gomilanja frustracija na svim stranama.

