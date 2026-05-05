HRVATSKA - GANA Utakmica istine za Vatrene. Jasno je zašto se ovog dvoboja mnogi plaše

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo smjestio je hrvatsku nogometnu reprezentaciju u skupinu s Engleskom, Panamom i Ganom, a izbornik Zlatko Dalić odmah je identificirao afričku momčad kao najopasniju prijetnju iz četvrtog pota. Njegova izjava nakon ždrijeba najbolje oslikava respekt koji gaji prema Gani, opisavši je kao "stvarno nezgodnog protivnika, najtežeg, najgoreg i najjačeg" kojeg smo mogli dobiti. Dalić je posebno istaknuo fizičke kvalitete koje krase ovu reprezentaciju, naglasivši da je Gana "vrlo brza, snažna i motorična". Ta procjena nije bez temelja. Radi se o reprezentaciji koja je kroz povijest dokazala da je sposobna pomrsiti račune i najvećim svjetskim nogometnim silama. Dodatnu dozu neizvjesnosti donosi činjenica da Hrvatska i Gana do sada nisu odigrale niti jednu međusobnu utakmicu, što znači da će dvoboj u Philadelphiji 27. lipnja biti apsolutna nepoznanica za obje strane.

Pogled u povijest nastupa "Crnih zvijezda" na svjetskim prvenstvima u potpunosti opravdava Dalićev oprez. Iako su na svjetskoj pozornici debitirali relativno kasno, 2006. godine u Njemačkoj, odmah su ostavili dubok trag. Bili su jedina afrička reprezentacija koja je na tom turniru prošla skupinu, a na putu do osmine finala pobijedili su Češku, koja je tada bila druga reprezentacija svijeta na FIFA-inoj ljestvici. Vrhunac su dosegli četiri godine kasnije u Južnoj Africi, kada su stigli do četvrtfinala i bili na korak do ispisivanja povijesti. Samo ih je promašeni jedanaesterac Asamoaha Gyana u posljednjim sekundama produžetaka protiv Urugvaja dijelio od polufinala, čime bi postali prva afrička nacija kojoj je to uspjelo. Čak i na prvenstvu 2014. u Brazilu, gdje nisu prošli skupinu, uspjeli su odigrati neriješeno 2:2 s kasnijim prvacima, moćnom Njemačkom.

Ništa manji razlog za brigu nije ni sadašnja generacija ganskih nogometaša. Momčad je nedavno preuzeo iskusni portugalski stručnjak Carlos Queiroz, koji je u svojoj bogatoj karijeri vodio reprezentacije Portugala, Irana, Kolumbije i Egipta, a bio je i pomoćni trener u Manchester Unitedu. Queiroz je poznat kao vrhunski taktičar koji je već najavio visoke ambicije, izjavivši kako Ganu želi transformirati iz "nacije nogometaša" u "naciju prvaka". Na raspolaganju ima niz igrača iz najjačih europskih liga. Među njima se ističu napadači Antoine Semenyo, član Manchester Cityja, te Mohammed Kudus, jedan od ključnih igrača Tottenhama. Uz njih su tu i iskusni kapetan Jordan Ayew te brojni drugi talentirani igrači koji igraju važne uloge u svojim klubovima. Iako su uoči prvenstva imali određenih problema s ozljedama ključnih igrača, predsjednik Ganskog nogometnog saveza poručio je kako vjeruje da će se "neukrotivi duh Ganaca" probuditi kada bude najpotrebnije.

S obzirom na to da je Engleska izraziti favorit skupine L, a Panama se smatra autsajderom, gotovo je sigurno da će upravo utakmica između Hrvatske i Gane izravno odlučivati o drugom putniku u nokaut fazu natjecanja. To ovaj susret čini "utakmicom istine" i za jedne i za druge. Visoki ulozi, u kombinaciji s fizičkom snagom Gane, njihovom nepredvidivošću i kvalitetom koju posjeduju na ključnim pozicijama, čine ih protivnikom kojeg se s pravom treba pribojavati. Vatreni će u tom dvoboju morati pokazati svoje najbolje izdanje, jer "Crne zvijezde" dolaze na Svjetsko prvenstvo s namjerom da ponove, ako ne i nadmaše, svoje povijesne uspjehe.

Afrička sila s jakim simbolizmom

Nadimak "Crne zvijezde" (Black Stars) nije slučajan. Inspiriran je crnom zvijezdom na zastavi Gane, koja je pan-afrički simbol slobode i jedinstva, a potječe od brodarske kompanije Black Star Line Marcusa Garveyja. Sama reprezentacija formirana je 1957. godine, iste godine kada je Gana stekla neovisnost od britanske kolonijalne vlasti, zbog čega je identitet momčadi neraskidivo vezan uz rađanje moderne nacije. Njihova nogometna povijest i uspjesi sežu daleko prije prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu. Tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća bili su toliko dominantni na kontinentu da su ih prozvali "Crnim zvijezdama Afrike", osvojivši Kup afričkih nacija dva puta zaredom i igrajući u četiri uzastopna finala. Ukupno su četiri puta bili prvaci Afrike, čime su se potvrdili kao jedna od najvećih nogometnih dinastija na kontinentu.

Dok se Hrvatska s pravom ponosi svojim uspjesima na posljednja dva svjetska prvenstva, gdje je osvojila srebro i broncu, dvoboj u Philadelphiji bit će podsjetnik da u modernom nogometu nema lakih protivnika. Gana je reprezentacija s bogatom tradicijom, iznimnim talentom i novim, ambicioznim vodstvom. Za Vatrene će to biti pravi test karaktera i kvalitete, a pobjeda u tom susretu imat će težinu plasmana u drugi krug natjecanja. Svaki oprez je stoga opravdan, a utakmica protiv Gane s pravom nosi epitet ključne na putu prema novom velikom rezultatu.

Kad se igra i tko prenosi?

Utakmica Hrvatske i Gane na rasporedu je 27. lipnja u 23 sata po hrvatskom vremenu, na stadionu Lincoln Financial Field u Philadelphiji. TV-prijenos će biti na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HRT-HTV 2).