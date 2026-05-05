Navijači u BiH zgroženi cijenama ulaznica za utakmicu s protivnikom Hrvatske, evo koliko koštaju

Vijest da će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrati prijateljsku utakmicu protiv Paname 6. lipnja u Sjedinjenim Američkim Državama isprva je dočekana s velikim oduševljenjem, posebice među brojnom dijasporom. Susret, zakazan za 21 sat po srednjoeuropskom vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu, predstavlja jednu od posljednjih provjera za "Zmajeve" uoči nastupa na Svjetskom prvenstvu koje se ove godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Međutim, entuzijazam je naglo splasnuo nakon što su objavljene cijene ulaznica, koje su mnoge ostavile u potpunom šoku. Naime, kako je objavljeno na platformi Seat Geek, najjeftinija ulaznica za ovaj prijateljski dvoboj koštat će 82 američka dolara, što je preračunato oko 76 eura. Cijene se penju ovisno o poziciji na tribinama, a za najbolja mjesta, ona odmah iza klupa obje reprezentacije, potrebno je izdvojiti nevjerojatnih 284 dolara, odnosno gotovo 265 eura, što je iznos koji se rijetko viđa i za službene natjecateljske utakmice.

Odabir St. Louisa kao lokacije za odigravanje utakmice nije nimalo slučajan i trebao je predstavljati praznik nogometa i susret reprezentacije s vjernim navijačima. U tom gradu i njegovoj okolici živi jedna od najvećih zajednica građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine izvan europskog kontinenta, s procjenama koje govore o više od 60.000 ljudi. Upravo zbog toga, očekivalo se da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta i da će atmosfera biti istinski domaćinska, kao što je to bio slučaj na mnogim prethodnim gostovanjima "Zmajeva". Ipak, paprene cijene ulaznica bacile su sjenu na cijeli događaj i postavile pitanje koliko će si navijača, unatoč ogromnoj želji, moći priuštiti dolazak na stadion i pružanje podrške svojim ljubimcima uoči odlaska na najveću svjetsku nogometnu smotru. Razočaranje je tim veće jer se radi o prijateljskom, a ne natjecateljskom susretu, za koji se u pravilu očekuju pristupačnije cijene.

City pripremio novi ugovor za Gvardiola? Hrvatski reprezentativac dobiva veliku povišicu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Visoke cijene za utakmicu BiH i Paname, nažalost, nisu izoliran slučaj, već dio šireg i zabrinjavajućeg trenda u modernom nogometu, posebice kada se utakmice međunarodnog karaktera organiziraju na tlu Sjedinjenih Američkih Država. Komercijalizacija sporta i uvođenje takozvanog "dinamičkog određivanja cijena" od strane krovnih organizacija poput FIFA-e, gdje cijena ovisi o potražnji, lokaciji i atraktivnosti protivnika, dovode do toga da odlazak na stadion postaje luksuz. Sličnu su situaciju iskusili i navijači hrvatske reprezentacije tijekom prijateljskih utakmica u SAD-u u ožujku ove godine, kada su se najjeftinije ulaznice kretale u rangu od 85 do 103 dolara, dok su one najskuplje dosezale i po nekoliko tisuća dolara. Stručnjaci upozoravaju da je ovo samo uvod u ono što nas čeka na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, za koje se već sada predviđa da će imati najviše cijene ulaznica u povijesti nogometa, čime se sport sve više udaljava od svoje primarne publike - običnih navijača.

Unatoč brojnim negativnim komentarima navijača na društvenim mrežama i medijskim napisima koji su prenijeli njihovo nezadovoljstvo, do sada nije bilo nikakvog službenog očitovanja od strane Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine niti od američkih organizatora utakmice. Zid šutnje dodatno je pojačao frustraciju među navijačkom bazom, koja se osjeća izigranom i zanemarenom. Veće organizirane navijačke skupine reprezentacije BiH, poznate po svojoj vjernosti i praćenju tima diljem svijeta, također se još nisu službeno oglasile s konkretnim planovima za eventualne prosvjede ili bojkot utakmice. Situacija je stoga i dalje neizvjesna, a ostaje za vidjeti hoće li revolt navijača uroditi plodom i potaknuti organizatore na korekciju cijena ili će tribine Energizer Parka, unatoč velikoj bh. zajednici u St. Louisu, ostati poluprazne, šaljući tako snažnu poruku da je nogomet bez navijača samo posao, a ne i strast.

Utakmica protiv Paname ima izniman sportski značaj za izabranike izbornika Sergeja Barbareza. Ona predstavlja ključnu provjeru snaga i uigravanje taktičkih zamisli pred početak natjecanja na Svjetskom prvenstvu, gdje Bosnu i Hercegovinu očekuju nimalo laki izazovi. "Zmajevi" su smješteni u skupinu B zajedno s reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara, te će svaki detalj u pripremama biti od presudne važnosti za ostvarivanje dobrog rezultata. Prije odlaska u SAD, reprezentacija će odigrati i još jedan pripremni susret, i to protiv Sjeverne Makedonije 29. svibnja na domaćem terenu u Sarajevu, što će biti prilika za oproštaj od domaće publike.

Veliko zanimanje vlada i za konferenciju za medije koju je izbornik Sergej Barbarez najavio za 11. svibnja. Očekuje se da će Barbarez tada objaviti konačni popis igrača na koje računa za nastup na Mundijalu te detaljnije govoriti o planovima, ciljevima i očekivanjima od samog turnira. Unatoč kontroverzama oko cijena ulaznica, podrška navijača iz dijaspore uvijek je bila vjetar u leđa za bosanskohercegovačku reprezentaciju. Utakmice u inozemstvu redovito su privlačile ogroman broj iseljenika koji su stvarali "domaću" atmosferu, pa se i u St. Louisu, bez obzira na sve, očekuje značajan broj najvjernijih navijača kojima ni visoke cijene neće predstavljati prepreku da budu uz svoje Zmajeve na putu prema svjetskom vrhu.