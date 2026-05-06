Daliću se nudi tajno oružje za Svjetsko prvenstvo! Hoće li ga uvrstiti na popis?

Zlatko Dalić ne prepušta ništa slučaju. Poput operacije koja je prethodila povijesnom srebru u Rusiji 2018., izbornik je i ove zime i proljeća krenuo u "opću mobilizaciju", obilazeći ključne Vatrene diljem Europe. Od Milana i Luke Modrića, preko Njemačke i Andreja Kramarića, pa sve do Manchestera i tandema Kovačić - Gvardiol, Dalić je uz pomoć suradnika razgovarao s igračima, brusio taktičke detalje i gradio atmosferu za novi napad na svjetski vrh. Cilj je jasan: u Ameriku svi moraju doći "spremni kao puške".

Ipak, u moru poznatih lica s kojima se Dalić sastao, najviše intrige izaziva igrač kojeg nije posjetio, ali o kojem se intenzivno raspitivao. Riječ je o Adrianu Segečiću, 21-godišnjem krilnom napadaču rođenom u Australiji koji je tek nedavno dobio hrvatsko državljanstvo i debitirao za mladu reprezentaciju. "Segs", kako mu tepaju u Engleskoj, proživljava sezonu iz snova u Portsmouthu. U zahtjevnom Championshipu upisao je dvoznamenkasti broj golova, a posebno je eksplodirao u završnici sezone, gdje je u posljednjih šest kola zabilježio čak pet pogodaka i tri asistencije.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ključnu ulogu u ovoj priči ima Ivica Olić, bivši napadač i dugogodišnji Dalićev čovjek od povjerenja. Kao izbornik U-21 vrste, ostao je, kažu upućeni, oduševljen onime što je Segečić pokazao na okupljanju. "Taj sigurno igra! Segečić je igrač za A reprezentaciju. Drugačiji je od svih koje imamo", navodno je Olić prenio Daliću, dajući mu snažnu preporuku da ga povede na Mundijal kao tajno oružje i faktor iznenađenja za suparnike. Upravo je ta preporuka izborniku dala materijala za razmišljanje, jer Dalić iznimno cijeni Olićevu prosudbu.

A prilika se otvorila sama od sebe. Hrvatska godinama muku muči s pozicijom desnog krila, a situacija se dodatno zakomplicirala ozljedom Marca Pašalića. Krilni napadač Orlanda trebao je biti siguran putnik, no magnetska rezonancija pokazala je rupturu mišića veću od prvotnih prognoza. Njegov upitan nastup otvara jedno mjesto u napadu, a Segečić se svojim profilom - brzinom, driblingom i sjajnom tehnikom - nameće kao idealan kandidat koji nudi ono što Vatrenima kronično nedostaje.

Sada je na potezu izbornik, koji se našao pred velikom dilemom. Poznato je da Dalić nije sklon eksperimentima uoči velikih natjecanja i da teško narušava uspostavljenu hijerarhiju. Pozivanje igrača sa samo jednim nastupom za U-21 selekciju bio bi presedan i svojevrsno gaženje vlastitih principa. S druge strane, Vatreni vape za igračem Segečićeva profila, a prilika da na najveću scenu povede potpuno nepoznatog i nepredvidivog igrača, svojevrsnog "jokera", mogla bi biti previše primamljiva da bi je propustio. Hoće li prevagnuti oprez ili hrabrost, saznat ćemo vrlo brzo, kada Dalić objavi konačni popis putnika za Ameriku.