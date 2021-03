Nexe ima novu priliku iznenaditi Nijemce koji nisu toliko opasni kako se mislilo

Rukometaše Nexea iz Našica u prvoj utakmici osmine finala Europske lige pobijedio je njemački RN Löwen s 25:27. Uzvrat je za sedam dana u Mannheimu. Netko bi rekao da je plasman njemačkog kluba u četvrtfinale više nego izvjestan, no ne bi bilo prvi put da Löwen prokocka prednost prve utakmice. Sjetite se samo 2016. godine i osmine finala Lige prvaka. Löwen je pobijedio u Zagrebu s pogotkom razlike, ali je u uzvratu, na svom parketu, izgubio s dva i ispao.

– Gostujući trener rekao je poslije utakmice da su imali previše pogrešaka u prvom poluvremenu, a ja ću samo dodati da ih je naša sjajna obrana prisilila da rade te pogreške. Šteta, zaslužili smo puno više od ovog minimalnog poraza. Dečki su se borili svih 60 minuta – rekao je Branko Tamše, trener Našičana.

Nexe je veći dio utakmice bio u vodstvu. Koristili su svaku pogrešku u napadu gostiju i prava je šteta što u jednom trenutku nisu otišli na tri-četiri razlike, a bilo je puno prilika. No nešto se pitalo i sjajnog vratara RN Löwena, švedskog reprezentativca Palicku koji je susret završio s 11 obrana.

– Imali smo puno problema uoči utakmice, nedostajao nam je velik broj igrača, posebice u vanjskoj liniji. Tako smo cijeli susret igrali bez desnog vanjskog pucača, odnosno bez igrača koji šutira lijevom rukom. Na tu poziciju stavio sam dešnjaka Severca i bio je to pun pogodak jer je dečko odlično odigrao cijelu utakmicu. Imali smo smanjenu rotaciju, pogotovo nakon što smo zbog crvenog kartona ostali bez bitnog igrača obrane Mrđenovića. S druge strane, RN Löwen je došao u punom sastavu, s najjačim igračima. To samo znači da nas cijene i da su zbiljno pristupili utakmici. Naglasio bih i da je RN Löwen trenutačno možda među pet-šest najboljih europskih momčadi bez obzira na to što ne igra Ligu prvaka – zaključio je Branko Tamše.

Nexe je igrao u sastavu: Bakić 1, Mileta 3, Mrđenović, Barišić Jaman 1, Car (12 obrana), Radovanović, Jelinić 1, Vida, Manci Mičević, Blažević, Severec 5, Pešić 2, Kević 2 , Tomić, Jaganjac 7, Pribetić 3.