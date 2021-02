Nexe upisao treću pobjedu u nizu, smiješi se nokaut faza

Rukometaši našičkog Nexea ostvarili su četvrtu pobjedu u osmome nastupu u skupini C EHF Europske lige svladavši u utorak u Našicama turski Bešiktaš sa 31:25 (14:10).

Nexe je formalno bio gost u ovoj utakmici. Iste su momčadi igrale i dan ranije u Našicama, a hrvatski doprvak slavio je s 32:26.

Do treće uzastopne pobjede Našičane su predvodili Mateo Rodin s pet i Marin Jelinić s četiri pogotka, a vratar Mihailo Radovanović imao je 16 obrana. Najbolji strijelci Bešiktaša bili su Ersin i Arifoglu sa po pet golova svaki.

Nexe je sa osam bodova iz osam nastupa na četvrtom mjestu koje vodi u nokaut fazu natjecanja. Vodeći Magdeburg ima 10 bodova iz šest utakmica, a po osam bodova imaju i Montpellier te moskovski CSKA, ali Francuzi su odigrali samo četiri dvoboja, a Rusi pet.

Peti je švedski Alingsas s četiri boda iz sedam nastupa, a Bešiktaš je doživio svih osam poraza.

Našičani su loše ušli u utakmicu te dopustili Bešiktašu da povede sa 4:1 u sedmoj minuti. Međutim, u sljedećih deset minuta Nexe je serijom 7:0 došao do četiri pogotka prednosti (8:4), a s tom je razlikom hrvatski doprvak dočekao i kraj prvog poluvremena (14:10).

Kad je u 41. minuti našička momčad došla do šest pogodaka prednosti (19:13), činilo se da će Bešiktaš doživjeti i osmi uvjerljiv poraz. No, dogodio se potpuni obrat u kojem je turska momčad već u 47. minuti stigla do izjednačenja (20:20).

Ipak, do novog vodstva Bešiktaš nije stigao, a Nexeu su Jaganjac, Kević i Pribetić ponovno donijeli šest golova prednosti (29:23) u 55. minuti, a ta je prednost stajala na semaforu i na kraju utakmice (31:25).

Nexe će utakmicu 9. kola odigrati za tjedan dana, 23. veljače (18;45 sati), kad će ugostiti moskovski CSKA.