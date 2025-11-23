Nevjerojatni Jokić ubacio 44 koša uz 13 skokova, Šarić opet na klupi

Detroit Pistonsi, vodeća momčad Istočne konferencije, nastavili su svoj najduži niz pobjeda još od 2004. godine, kada su posljednji put osvojili NBA prvenstvo.

Detroit je slavio kod Milwaukeeja s 129-116, a Cade Cunningham impresionirao je u dresu Detroita s 29 poena, 10 asistencija i osam skokova, dok su Pistonsi ostali na vrhu Istočne konferencije s 14 pobjeda i dva poraza. Bucksi su igrali bez grčke zvijezde Giannisa Antetokounmpa, koji ima ozljedu prepona.

Pobijedio je i Orlando Magic, pobijedivši gostujuće New York Knickse 133-121, ostvarivši šestu pobjedu u sedam utakmica. Franz Wagner bio je izvrstan za momčad s Floride, postigavši ​​37 poena, jedan bod manje od svog osobnog rekorda.

Nikola Vučević postigao je 28 poena i 12 skokova za Chicago, dok je Josh Giddey dodao triple-double s 18 poena, 12 skokova i 11 asistencija za Bullse, vodeći ih do domaće pobjede 121-120 nad Washingtonom. Momčad iz glavnog grada, Wizardsi, pretrpjela je svoj 14. uzastopni poraz.

Memphis Grizzliesi pobijedili su Maverickse 102-96, a Dallas je izgubio već 13 puta, uz samo pet pobjeda. .

Latvijski centar Kristaps Porzingis postigao je 29 poena i predvodio Atlanta Hawkse do pobjede 115-98 nad New Orleans Pelicansima, koji su pretrpjeli deveti uzastopni poraz i nalaze se na dnu Zapadne konferencije. Karlo Matković je izvan stroja zbog ozljede lista.

Ranije su košarkaši Los Angeles Clippersa upisali uvjerljivu gostujuću pobjedu, svladali su Charlotte sa 131-116. Međusobni su dvoboj ove dvije momčadi dočekale s istim omjerom, imale su po četiri pobjede i 11 poraza. Klub iz Los Angelesa je došao do petog slavlja i to najviše zahvaljujući razigranom Jamesu Hardenu koji je kraj utakmice dočekao s čak 55 poena. Nakon samo 20 minuta igre Harden je već bio na preko 30 koševa.Uz to je Harden ostvario sedam asistencija, a za tri poena je gađao odličnih 10-16. Ukupni Hardenov šut je bio 17-26.Hrvatski centar Ivica Zubac također je odigrao jako dobru partiju. Na parketu je proveo 30 minuta, a postigao je 18 poena uz šest asistencija, devet skokova i jednu izgubljenu loptu. Imao je odličan šut iz igre od 9-12. Zubac je bio drugi strijelac svoje momčadi.Prvi strijelac domaćeg sastava bio je Kon Knueppel s 26 poena, dok je LaMelo Ball uz 18 poena ostvario sedam asistencija i četiri skoka.

Momčad Sacramenta pobijedila je momčad Denvera 128-123 u gostima. Kingsi su pobijedili unatoč izvanrednoj izvedbi prvog igrača Denvera i srbijanskog reprezentativca Nikole Jokića, koji je utakmicu završio s 44 poena, 13 skokova i sedam asistencija. Dario Šarić je opet ostao na klupi Kingsa. Denver i dalje ostaje na drugom mjestu Zapadne konferencije s 12 pobjeda i četiri poraza. Los Angeles Lakersi imaju samo jednu pobjedu manje.

Na vrhu Zapadne konferencije i lige su Oklahoma City Thunder, koji su u novoj sezoni pretrpjeli samo jedan poraz u 17 utakmica.