Nevjerojatan slučaj u NBA-ju: Igrač se smanjio gotovo 10 centimetara

Nesvakidašnja situacija dolazi nam iz SAD-a, točnije Charlotte gdje se tamošnja košarkaška momčad Hornetsi spremaju za početak nove NBA sezone. Tradicionalno se uoči početka sezone traži mjerenje visine, težine i raspona ruku za sve igrače kako bi njihovi podaci na službenoj stranici lige bili što točniji, a novi član Hornetsa Collin Sexton smanjio se u odnosu na prošlu sezonu za lak sedam i pol centimetara.

Stvar je u tome što liga sada izričito traži da se igrače mjeri bez obuće kako bi dobivene mjere bilo što točnije, a momčadi se u prošlosti često optuživalo da ne daju nimalo točne mjere svojih igrača. Sextonova visina prošle sezone je tako iznosila 190.5 centimetara, a ove sezone iznosi 183 cm.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za sličnu su stvar prošle sezone optuživali San Antonio Spurse i njihovog francuskog 'Vanzemaljca' Victora Wembanyamu. Neki analitičari bili su mišljenja kako je momčad iz Teksasa lagala da je Wembanyama niži nego što zapravo jest kako bi se izbjegla medijska nagađanja o njegovom zdravlju budući da igrači viši od 220 centimetara često imaju problema sa zglobovima.

VEZANI ČLANCI:

Sexton je u NBA stigao 2018. kao osmi izbor drafta, a birali su ga Cleveland Cavaliersi. U momčadi iz savezne države Ohio zadržao se četiri godine, a potom su uslijedila dvije sezone u dresu Utah Jazza. Ovog ljeta je razmijenjen u redove Hronetsa.