Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
BIZARNO

Nevjerojatan slučaj u NBA-ju: Igrač se smanjio gotovo 10 centimetara

VL
Autor
Karlo Koret
18.10.2025.
u 16:45

Sexton je u NBA stigao 2018. kao osmi izbor drafta, a birali su ga Cleveland Cavaliersi

Nesvakidašnja situacija dolazi nam iz SAD-a, točnije Charlotte gdje se tamošnja košarkaška momčad Hornetsi spremaju za početak nove NBA sezone. Tradicionalno se uoči početka sezone traži mjerenje visine, težine i raspona ruku za sve igrače kako bi njihovi podaci na službenoj stranici lige bili što točniji, a novi član Hornetsa Collin Sexton smanjio se u odnosu na prošlu sezonu za lak sedam i pol centimetara.

Stvar je u tome što liga sada izričito traži da se igrače mjeri bez obuće kako bi dobivene mjere bilo što točnije, a momčadi se u prošlosti često optuživalo da ne daju nimalo točne mjere svojih igrača. Sextonova visina prošle sezone je tako iznosila 190.5 centimetara, a ove sezone iznosi 183 cm.

Za sličnu su stvar prošle sezone optuživali San Antonio Spurse i njihovog francuskog 'Vanzemaljca' Victora Wembanyamu. Neki analitičari bili su mišljenja kako je momčad iz Teksasa lagala da je Wembanyama niži nego što zapravo jest kako bi se izbjegla medijska nagađanja o njegovom zdravlju budući da igrači viši od 220 centimetara često imaju problema sa zglobovima.

VEZANI ČLANCI: 

Sexton je u NBA stigao 2018. kao osmi izbor drafta, a birali su ga Cleveland Cavaliersi. U momčadi iz savezne države Ohio zadržao se četiri godine, a potom su uslijedila dvije sezone u dresu Utah Jazza. Ovog ljeta je razmijenjen u redove Hronetsa.

Ključne riječi
smanjenje Charlotte Hornets visina nba

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još