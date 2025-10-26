Neviđeni skandal pomaže Dinamu? Učinili su zabranjenu stvar i to bi mogli skupo platiti

Europski nogomet trese potencijalni skandal koji bi mogao promijeniti poredak u Europskoj ligi. UEFA je službeno potvrdila pokretanje istrage protiv Lyona, a vijest je prenio francuski list Le Dauphiné Libéré. Problem je nastao u utakmici protiv Utrechta, gdje je Lyon slavio s 1:0. Asistent za pobjednički gol bio je alžirski igrač Rachid Ghezzal, koji, kako se ispostavilo, uopće nije smio biti na terenu. Nizozemci su uložili žalbu, a UEFA je potvrdila da je "otvorena disciplinska istraga i slučaj je još uvijek u tijeku", ne želeći davati dodatne komentare.

U središtu problema je nevjerojatan administrativni propust. Prema pravilniku UEFA-e, klubovi su morali predati konačni popis igrača (tzv. A-lista) do 2. rujna. Rachid Ghezzal je u Lyon stigao iz Turske tek tri dana kasnije, 5. rujna, čime je propustio rok za prijavu. Iako postoji i B-popis, on je rezerviran za igrače rođene nakon 1. siječnja 2004., pa Ghezzal, rođen 1992., nije ispunjavao uvjete ni za tu opciju. Sličan je razlog spriječio i Dinamovog Ismaela Bennacera da nastupi u Europi.

Posljedice za Lyon mogle bi biti drastične, a cijela situacija išla bi na ruku zagrebačkom Dinamu. Najoštrija kazna, koja se u ovakvim slučajevima često primjenjuje, jest registracija utakmice službenim rezultatom 3:0 za Utrecht. To bi značilo da bi Lyonu bila oduzeta tri osvojena boda, čime bi pao na ljestvici. Takav rasplet izravno bi utjecao na plave, koji bi skočili s četvrtog na treće mjesto, što bi im značajno popravilo izglede za nastavak europskog natjecanja.

Ipak, francuski se klub možda izvuče bez kazne. Postoje dvije okolnosti koje im idu u prilog. Prva je mogućnost da je sama UEFA napravila administrativnu pogrešku pri registraciji igrača, čime bi odgovornost pala na krovnu organizaciju. Drugi potencijalni spas za Lyon leži u navodima da Utrecht nije podnio službenu žalbu unutar propisanog roka od 24 sata nakon utakmice, kako nalažu pravila. Zbog toga je ishod istrage, koja bi mogla pomoći Dinamu, i dalje neizvjestan.