Evans vodeći nakon prvog dana Japanskog relija, dominacija Toyote

Britanac Elfyn Evans u Toyoti vodeći je nakon prvog dana Japanskog relija, sedme postaje Svjetskog prvenstva, a i sljedeća četiri mjesta zauzimaju upravo vozači tog japanskog proizvođača.
Drugoplasirani Šveđanin Oliver Solberg zaostaje 15.7 sekundi za Evansom, dok lanjski pobjednik u Japanu i aktualni svjetski prvak Francuz Sebastien Ogier ima 17.1 sekundi slabije vrijeme od vodećeg Britanca, a četvrti Finac Sami Pajari 45.5 sekundi.
Najbolji od "ostatka svijeta" je Belgijanac Thierry Neuville u Hyndaiju na petom mjestu sa 58.2 sekundi zaostatka.
Japanski reli vozi se cestama prefektura Aichi i Gifu koje su upravo dom Toyote.
