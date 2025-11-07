Naši Portali
Najnovije vijesti
BLIZU HRVATSKE

Davor Šuker nakon dugo vremena ima novi posao, pogledajte što radi u našem susjedstvu

Davor Šuker na utakmici između Rudeša i Varaždina
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
07.11.2025.
u 13:16

Kultnu zlatnu kopačku iz 1998. godine ne možemo puno vidjeti u javnosti, uglavnom živi na relaciji London - SAD.

Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković danas je u Banjoj Luci ugostio legendarnog hrvatskog nogometaša Davora Šukera, javljaju BiH portali. Kultnu zlatnu kopačku iz 1998. godine ne možemo puno vidjeti u javnosti, uglavnom živi na relaciji London - SAD. 

Šuker je stigao u Banju Luku nakon što ga je svjetska nogometna federacija Fifa imenovala svojim veleposlanikom, a Zeljković je izrazio zadovoljstvo današnjim susretom.

Foto: Facebook screenshot

- U otvorenom i prijateljskom razgovoru dotaknuli smo se mnogih nogometnih tema - od njegovog bogatog iskustva i uloge u Fifi, do aktualnih događanja u našem nogometu i nadolazećih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine - rekao je Zeljković.

- Čestitao sam gospodinu Šukeru na zasluženom imenovanju za ambasadora Fife, a on je reprezentaciji BiH poželio uspjeh i plasman na Svjetsko prvenstvo. Razgovor smo završili simbolično, dogovorom da se ponovno sretnemo na ždrijebu u Washingtonu napisao je Zeljković na svojoj službenoj web stranici.

Zmajevi će sredinom ovog mjeseca završiti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, budući da im je ostalo još utakmica protiv Rumunjske u Zenici 15. studenog odnosno Austrije u Beču tri dana kasnije.

Poznati Hrvat brutalno iskren o Dinamu: Čim su ga počeli ismijavati kako priča, sve sam shvatio
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Bosna i Hercegovina Banja Luka Davor Šuker

