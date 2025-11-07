Davor Šuker nakon dugo vremena ima novi posao, pogledajte što radi u našem susjedstvu

Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković danas je u Banjoj Luci ugostio legendarnog hrvatskog nogometaša Davora Šukera, javljaju BiH portali. Kultnu zlatnu kopačku iz 1998. godine ne možemo puno vidjeti u javnosti, uglavnom živi na relaciji London - SAD.

Šuker je stigao u Banju Luku nakon što ga je svjetska nogometna federacija Fifa imenovala svojim veleposlanikom, a Zeljković je izrazio zadovoljstvo današnjim susretom.

Foto: Facebook screenshot

- U otvorenom i prijateljskom razgovoru dotaknuli smo se mnogih nogometnih tema - od njegovog bogatog iskustva i uloge u Fifi, do aktualnih događanja u našem nogometu i nadolazećih kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2026. godine - rekao je Zeljković.

- Čestitao sam gospodinu Šukeru na zasluženom imenovanju za ambasadora Fife, a on je reprezentaciji BiH poželio uspjeh i plasman na Svjetsko prvenstvo. Razgovor smo završili simbolično, dogovorom da se ponovno sretnemo na ždrijebu u Washingtonu napisao je Zeljković na svojoj službenoj web stranici.

Zmajevi će sredinom ovog mjeseca završiti kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, budući da im je ostalo još utakmica protiv Rumunjske u Zenici 15. studenog odnosno Austrije u Beču tri dana kasnije.