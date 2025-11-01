Nestvarni Dončić izjednačio rekord star 64 godine! Ivica Zubac ostvario double-double

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac zabio je 14 poena i skupio 11 skokova u pobjedi svojih Los Angeles Clippersa 126:124 protiv New Orleans Pelicansa u utakmici NBA kupa. Clippersima je to bila peta pobjeda ove sezone u pet utakmica, dok su Pelicansi upisali svoj peti poraz u jednako toliko nastupa.

Za New Orleans nastupio je i hrvatski košarkaš Karlo Matković, no dobio je samo tri minute na parketu. Nije zabio koš, ali stigao je uhvatiti dva skoka i blokirati jedan šut. Utakmicu je u napetoj završnici prelomio Kawhi Leonard, koji je pogodio šut za zvukom sirene.

Leonard je završio susret s 34 poena te je time bio najbolji strijelac kod Clippersa. James Harden bio je također sjajan, zabio je 24 poena i podijelio 14 asistencija. Kod Pelicansa je odličan bio Jordan Poole, koji je pogodio sedam trica i utakmicu završio s 30 poena. Zion Williamson zabio je 29.

Luka Dončić spektakularno se vratio na parkete nakon što je propustio tri utakmice zbog ozljeda prsta i noge. Lakersi su kod Memphisa pobijedili 117:112 u prvoj utakmici NBA Kupa, a vodio ih je slovenski superstar. Za nešto manje od 39 minuta u igri Dončić je postigao 44 poena uz šut iz igre 14/27, dok je trice gađao 6/15. Osim što je bio najbolji strijelac utakmice, bio je i najbolji skakač (12), a dodao je i šest asistencija.

Dončić je sezonu otvorio s 43 poena protiv Golden Statea, nakon čega je Minnesotu natrpao s 49 poena. Sada je protiv Grizzliesa briljirao s 44 poena. NBA liga je na službenim kanalima tim povodom otkrila da se Dončić tako pridružio Wiltu Chamberlainu. Njih dvojica su jedini u povijesti najjače lige sezonu otvorili s tri uzastopne utakmice na kojima su postigli 40 poena. Dončić je usput prvi još od 1961. godine koji je otvorio sezonu s tri utakmice s postignutih više od 40 poena.

Dončić se tako pridružio još dvojici velikana. Postao je prvi igrač Lakersa koji je u tri utakmice u prosjeku zabijao 45 poena nakon Kobea Bryanta, kojem je to uspjelo 2007. Ujedno se izjednačio s LeBronom Jamesom, s kojim sada dijeli rekord po broju utakmica s 40 poena, 10 skokova, 5 asistencija i 5 trica.

Zvijezda Lakersa fantastično je otvorila sezonu. Dončić u prve tri utakmice ima 45.3 poena, 11.7 skokova i 7.7 asistencija po utakmici uz 58.4 posto uspješnosti šuta iz igre.