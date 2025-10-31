Derek Chisora ​​otkriva što mu je Tyson Fury rekao o povratku i protiv koga se želi boriti

Britanski veteran Derek Chisora želi imati barem još jednu borbu, a nada se kako će svoj 50. profesionalni meč imati na priredbi u prosincu, a kao potencijalni protivnik spominje se Dillian Whyte.

Chisora se tijekom karijere borio s mnogim vrhunskim borcima, a tri puta je izgubio protiv Tysona Fury. Njih se dvojica dobro poznaju, pa ne čudi što jedan od drugome gotovo sve znaju, piše Croring.

Naime, ‘Del Boy’ je nedavno javno podijelio neke insajderske informacije o tome što Tyson Fury planira učiniti sa svojom boksačkom karijerom. Kralj Cigana je početkom 2025. objavio kraj karijere samo nekoliko tjedana nakon drugog poraza protiv Oleksandra Usika. Fury je od Ukrajinca izgubio u svibnju 2024. u meču za apsolutnog prvaka teške kategorije, a onda i krajem godine u revanšu.

‘Del Boy’ je u nedavnom intervjuu za Sun Sport ​​otkrio što mu je Tyson Fury rekao o povratku i protiv koga se želi boriti.

– U Monaku sam bio s Tysonom i on mi je rekao da se vraća. Želi se boriti protiv Usika. Kralj Cigana se vraća, ne brinite se zbog toga – kazao je Derek Chisora.

Fury je i sam rekao da će se vratiti jedino u trilogiji protiv Usika, no također je prije nekoliko dana izjavio kako je sretan u mirovini. No tko zna hoće li fanovi biti zainteresirani za njihov treći međusobni dvoboj s obzirom na to što je Usik bio uvjerljiv u prva dva meča.