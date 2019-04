Nenad Bjelica otkrio kako je zaustavio Hajduk: 'To nas je zbunilo'

Trener Dinama Nenad Bjelica prokomentirao je pobjedu protiv Hajduka (1:0) na Poljudu u 27. kolu HNL-a.

- Zasluženo smo slavili jednim golom razlike. Nije bila neka ljepotica, ali smo za gol bili bolji. Zaustavili smo Hajduk u sredini i dobro reagirali na njihove centaršuteve. U ofenzivi smo mogli bolje, nedostajalo nam je malo čvrstine - rekao je Bjelica pa dodao:

- Htjeli smo ih blokirati u sredini i dobro smo to zatvorili. Nismo im dopustili da kombiniraju i to je bio ključ do pobjede.

Trener Hajduka Siniša Oreščanin malo je izmiješao sastav. U početnom sastavu nije bilo Palaverse, Tudor je krenuo u napadu...

- Malo nas je zbunilo jer nismo znali jesu li promijenili sistem igre. Na kraju su igrali 4-4-2 kao i uvijek.

Dinamo je na kraju pokazao da je utakmica s Interom i slabiji motiv u tom susretu bio loš dan.

- Kad nosiš dres Dinama u svakoj utakmici moraš imati veliki motiv - rekao je Bjelica.

