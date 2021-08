Nenad Bjelica: Dobili smo šamar, to je valjda svima jasno

Nogometaši Rijeke u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige danas (20 sati, HNTV) na Rujevici dočekuju Hibernian. Prva utakmica završila je neodlučeno 1:1 i u taboru momčadi Gorana Tomića uvjereni su da imaju više šanse za prolazak. Ako prođe, Rijeku u doigravanju očekuje bolji iz ogleda PAOK – Bohemians. Trener momčadi Goran Tomić nada se da će s ovom momčadi ostvariti novi iskorak.

Stanje je dobro...

Od 2012. godine, otkako je Damir Mišković došao u klub, Rijeka je odigrala 57 europskih utakmica, 23 puta pobjeđivala, 17 puta remizirala i isto toliko puta gubila. Riječani su posljednjem pobjedom nad Gzirom (1:0) i ukupan broj europskih pobjeda (29) od hrvatske samostalnosti doveli u plus (29-20-28)…

Deveta je ovo godina zaredom u kojoj momčad s Rujevice igra u europskim natjecanjima. Također, Rijeka četiri utakmice zaredom ne zna za poraz u europskim natjecanjima, bijeli su lani zaključili europski nastup remijem kod Real Sociedada (2:2) i pobjedom protiv AZ-a (2:1), dok su novu sezonu otvorili dvostrukim slavljem protiv Gzire (2:0, 1:0) i remijem kod Hiberniana.

– Stanje u momčadi je dobro, analizirali smo našu međusobnu utakmicu i vidjeli koje stvari moramo popraviti te s optimizmom dočekujemo utakmice – kaže Tomić i nastavlja:

– Hibernian je stvarno kvalitetna momčad, ali s druge strane i mi imamo svoje kvalitete te se nadam da uz veliku podršku navijača možemo proći dalje. Strategija? Sigurno smo je razradili. Treba igrati pametno. Nije to bezazlena momčad, može zaprijetiti na više načina, a dobri su i u prekidima. S druge strane igramo na svome terenu i očekujem pravi gard naše momčadi. Znači pobjednički, jedan pravi stav. Uz pravu energiju i dodatnu podršku s tribina.

Optimističan je i Rijekin veznjak Adrian Liber.

– Pripremamo se najbolje što možemo, vidjeli smo gdje smo griješili i nismo bili dobri. Pokušat ćemo u tim situacijama reagirati bolje. Napravit ćemo sve da prođemo dalje – kaže Liber.

U Rijeci se zadnjih dana dosta pisalo o odlasku Roberta Murića. U prvom planu bila su dva kluba koja su, čini se, zainteresirana za ovog Rijekina nogometaša. To su Al Ain i turski Galatasaray koji je, navodno, spreman platiti milijun i pol eura odštete. Kao Murićeva zamjena spominje se Haris Vučkić, slovenski nogometaš koji trenutačno igra za Real iz Zaragoze. Slovenski napadač igrao je i za Newcastle Cardiff, Rotherham, Rangers, Wigan, Brentford i Twente. Riječ je o najboljem strijelcu Slovenije u zadnjem izdanju Lige nacija gdje je zabio četiri pogotka u deset utakmica.

Osijek će, po svemu sudeći, imati ozbiljniju zadaću protiv bugarske momčadi CSKA. Prvu utakmicu u Sofiji Osijek je izgubio 2:4, a današnja utakmica u Gradskom vrtu na rasporedu je od 21.15 sati. Valjda Osječani mogu bolje jer Nenad Bjelica nakon te utakmice kazao je da je to bilo najgorih 90 minuta otkako on vodi Osijek!

Teško je držati balans

– To je momčad koja je 30 puta bila bugarski prvak. Odjednom je postala inferiorna u odnosu na Osijek koji nikad nije bio prvak Hrvatske. Ljudi iz svog neznanja podcjenjuju protivnike. To je u našoj naravi, to je u našem mentalitetu. Ja sam rekao da smo mi svjetski prvaci u tome. Nema argumenta za podcijeniti momčad kao što je CSKA. To je naš veliki problem. Teško mi je držati taj balans među navijačima i medijima i da oni dođu na utakmicu i da znaju da je ta momčad odlična. Na dan utakmice izađe da smo debeli favoriti i to sve utječe na psihu igrača. Dobili smo dobar šamar tamo. Valjda je svima jasno, pa i vama medijima, da se tu radi o izvrsnoj momčadi – istaknuo je Nenad Bjelica, trener Osijeka.

