Nema straha za Dinamo: Pa Mourinha su hrvatski treneri srušili već tri puta

Molim vas, nemojte me zvati arogantnim, ali ja sam europski prvak i mislim da sam poseban – sada je već kultna rečenica portugalskog stručnjaka Joséa Mourinha. Od tog trenutka kada je preuzeo Chelsea i izrekao ovo, mediji su ga prozvali “The Special One”. Takvim se poslije i pokazao, naosvajao se titula i trofeja, zadužio nogomet, statistiku, povijest, a sada se u osmini finala Europske lige sastaje s Dinamom.

No, ni “Posebni” nije nepobjedivi. Brojke ne lažu, a one kažu kako se Mourinho na svom nogometnom putu susreo sa sedam hrvatskih trenera, trojica su ga čak i pobijedila. Slaven Bilić je na klupi West Hama u listopadu 2015. pobijedio Chelsea 2:1. Inače Bilić se s Portugalcem obračunao ukupno šest puta (pobjeda, remi i četiri poraza). Drugi Hrvat koji je srušio, sada trenera Spursa, bio je ove sezone – Ivan Leko. U Europskoj ligi Antwerpen je u skupini iznenadio Tottenham s 1:0, a 2018. Niko Kovač je s Bayernom u prijateljskoj utakmici protiv Manchester Uniteda slavio pobjedu od 1:0.

Osim s ovom trojicom, Mourinho je igrao i pobijedio Velimira Zajeca i Krunu Jurčića dvaput, Antu Šimundžu i Leku po jednom, kao i Brunu Akrapovića, ove sezone u pretkolu Europske lige, kada je Tottenham s 2:1 bio bolji od bugarskog Lokomotiva iz Plovdiva. Zanimljivo, u trenerskoj karijeri Mou se od hrvatskih klubova susretao samo s Dinamom u Ligi prvaka. Stoga, plavi mu nisu nepoznanica kao ni on njima. Malo je onih koji ne znaju tko je Mourinho, inače čovjek koji je tri puta izabran za najboljeg trenera svijeta (u sezonama: 2004./05., 2005./06., 2014./15.).

Osim toga, on je zaslužen za renesansu Chelseaja kojemu je 2005. donio prvi domaći naslov prvaka nakon 50 godina. Tada je Chelsea postavio i rekord na Otoku kao klub s najmanje primljenih golova (15) u sezoni. S Tottenhamom također želi napraviti čuda. Štoviše, mora jer drugi je najplaćeniji trener na svijetu. Za Mourinha su Spursi izdvojili 17,5 milijuna eura na godinu (prvi je Guardiola s 23 milijuna eura na godinu). Još jedan veliki rekord koji ga prati jest da je čak devet godina bio neporažen na domaćem terenu. Točnije devet godina, jedan mjesec i 10 dana, 150 utakmica. Neporažen je bio od 23. veljače 2002. (kao trener Porta) do 2. travnja 2011. (trener Real Madrida). Jedno je sigurno, čovjek koji pati na brojke kao on i dalje trči za rekordima, tako će biti i sada...