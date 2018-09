Dečki, ovo nije gard svjetskog doprvaka, nema opravdanja za ovakvu utakmicu, ovakav potop ne smije se dogoditi momčadi koja je u Rusiji sjajnim igrama zaludjela nogometni svijet, renome koji smo stekli ne smije se ovako prosipati.

Španjolska je, pokazuju to statistike, najdominantnija domaćinska momčad u svijetu, koja kod kuće natjecateljsku utakmicu nije izgubila već 15 godina, ali ovakav debakl, bezvoljnost i dekoncentriranost teško da smo mogli zamisliti i u najcrnijem scenariju. Dečki, gdje vam je jučer bio onaj ponos s kojim ste igrali u Rusiji, ono zajedništvo kojim ste zaludjeli cijelu Hrvatsku?

Ono što žalosti jest činjenica da Hrvatska 70 posljednjih minuta nije pokazala ni "g" od garda svjetskog doprvaka. Prkos, inat, ili nešto treće Modrić, Rakitić i društvo nisu pokazali čak ni kad je Ramos zabio za 5:0, pa onda Isco povisio na konačnih 6:0. U tim trenucima samo su naši spustili glave, čekajući da utakmica završi i da pobjegnu od sramotne igre koju su pružili na terenu. Veći dio utakmice činilo se kao da nasuprot Španjolaca stoji neki Lihtenštajn ili Luksemburg, a ne momčad koja ima zvijezde Reala, Barcelone, Intera... Utakmica je, nažalost, pokazala da ipak nemamo širinu kako smo se nadali.

U odnosu na idealnih 11 iz Rusije, Dalić je sinoć bio bez četiri igrača – Mandžukića, Subašića, Lovrena i Strinića, od 20. minute i bez Vrsaljka, a baš su njihove zamjene (Santini, Kalinić, Mitrović, Pivarić i Rog) jučer bili najlošiji na terenu. Dalić protiv moćne Španjolske nije želio odustati od svoje ideje da igramo nogomet, pa je nakon ozljede Vrsaljka u 20. minuti odlučio napraviti riskantan potez te je umjesto desnog beka Intera uveo veznjaka Napolija Roga, očekujući da će s Markom zadržati probojnost po desnoj strani. Ali, Rogu očito nedostaje minutaža u Napoliju, djelovao je potpuno izgubljen.

Doduše, ni Pivarić na drugoj strani nije pokazao puno prema naprijed, ali barem nije toliko plivao u obrani. A i Kovačić, na njemu neprirodnoj poziciji na desnom krilu, bio je bezidejan, osim u prvih 15-ak minuta. Bila je ovo, dakako, i najlošija izvedba Zlatka Dalića. Na SP-u je bio bezgrešan, ali jučer ga je kolega sa Španjolske klupe, Luis Enrique, nadmudrio. Na presici uoči utakmice Enrique je rekao: “Imam način kako zaustaviti svjetske doprvake” i bio je, nažalost, u pravu. Što dalje?

Za početak se igrači trebaju međusobno pogledati u oči, i reći si da ovakvu utakmicu više nikad neće ponoviti. A s obzirom na njihov karakter, znamo da su to već učinili jučer. Nije kraj svijeta, oni su bez obzira na nokaut u Elcheu i dalje naši voljeni doprvaci. I to jedno jako loše izdanje ne može promijeniti. Ovo je, srećom, tek prva utakmica u skupini, preostalo ih je još pet da popravimo sliku. Teško je sada vjerovati da postoje realne šanse da budemo prvi u skupini, jer Španjolska je pobjedama na Wembleyju i u Elcheu napravila velik korak prema tom cilju. Nama pak, izglednije je, ostaje borba za drugu poziciju, koja garantira ostanak među elitom i u narednom izdanju Lige nacija. Nakon SP-a možda smo previše poletjeli, sada smo se na ružan način prizemljili. Ali, pokazat će vatreni opet da su ponajbolji na svijetu, sigurni smo u to.

