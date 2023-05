Nekad zvijezda talijanske momčadi, sada ga nazivaju 'zombijem': 'Balotelli uništava sve!'

Prošlog je ljeta Sion kupio Marija Balotellija za dva milijuna eura i postavio ga za kapetana momčadi. Međutim, godinu dana poslije trener švicarskog kluba Michael Pont javno izražava svoje nezadovoljstvo talijanskim napadačem.

U prošloj je utakmici Sion izgubio rezultatom 5:0 protiv Servettea, prva tri gola primili su nakon samo devet minuta, a jedan je gol postignut sa sredine terena. Balotellija je trener izvadio iz igre na poluvremenu. Nakon utakmice Pont je komentirao talijanskog napadača.

"Sion ima zombija na terenu, a to je Mario Balotelli. On uništava sve. Možete reći da su svi kao zombiji, ali to nije istina. Samo on je zombi. Kako li je samo dobio tu kapetansku traku. Uništava atmosferu u klubu", rekao je trener nakon katastrofalnog poraza njegove momčadi.

Traži od kluba da se Balotellija riješe. "Ne možete se igrati tako sa institucijom kao što je Sion. Osobno ga ne volim, preko glave mi ga je. Želim da ga se što prije riješe", kazao je trener kluba koji se nadao da će dobiti sjajnog igrača, a na kraju u 18 utakmica profitirao sa samo šest golova.

