© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
EMOTIVNO

Bivši stoper Dinama slomio se nakon povijesnog uspjeha s reprezentacijom: Nek drugi strahuju

World Cup - UEFA Qualifiers - Group B - Switzerland v Kosovo
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
16.11.2025.
u 10:08

Podsjetimo, Rrahmani je bivši igrač RNK Splita i Dinama

Nogometaši Kosova pobjedom od 2:o protiv Slovenije osigurali su najmanje dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine što je povijesni uspjeh za tu reprezentaciju. Teoretski još mogu doći do direktnog plasmana, no za to im treba pobjeda razlikom od deset golova protiv Švicarske u posljednjem kolu.

Kosovari će u ožujku igrati u dodatnim kvalifikacijama i tražiti svoj povijesni prvi plasman na Svjetsko prvenstvo, a ponosan je nakon pobjede bio kapetan Amir Rrahmani

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

- Ovo je povijesna pobjeda i svi imate zasluge za nju, čak i oni koji nisu igrali. Sada nam slijedi priprema za ožujak - rekao je Rrahmani suigračima u svlačionici.

- Idemo se spremati za ožujak, sanjati o Svjetskom prvenstvu! Neka drugi budu u strahu i brinu o nama, vjerujem da možemo otići na Mundijal - završio je emotivnu poruku kapetan Kosova.

Podsjetimo, Rrahmani je bivši igrač RNK Splita i Dinama. Za Plave je upisao 57 nastupa prije nego je 2019. preselio u talijansku Hellas Veronu za tri i pol milijuna eura. Odradio je potom sjajnu sezonu u Veroni što mu je godinu dana kasnije donijelo transfer u Napoli. U Napulju je i danas, a s nebesko plavima je osvojio i dva Scudetta.
kvalifikacije za SP 2026. Amir Rrahmani Kosovo nogometna reprezentacija

