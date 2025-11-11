Zlatko Dalić nije zadovoljan odlukom Fife, no ona bi zapravo mogla pogodovati Hrvatskoj

Puno je reacija proteklih dana izazvala vijest da će krovna europska nogometna organizacija Fifa samo nekoliko tjedana prije ždrijeba za Svjetsko nogometno prvenstvo, koje se iduće godine održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, promijeniti sustav valoriziranja jakosnih skupina.

Prvotna ideja, prema kojoj bi sve reprezentacije koje se plasiraju na SP putem dodatnog doigravanja bile u najslabijoj, četvrtoj jakosnoj skupini, bit će promijenjena. U novom sustavu će svaki par ili mini-turnir iz doigravanja biti smješten u onu jakosnu skupinu u koju bi spadala najjača reprezentacija koja bi se našla u tom paru ili mini-turniru doigravanja.

Najzanimljiviji primjer promjene bi bio onaj Italije. Reprezentacija koju vodi bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso je u svojoj kvalifikacijskoj skupini daleko od prvoplasirane Norveške te je izgledno da će kao drugoplasirana momčad skupine ići u doigravanje, odnosno bit će smještena u mini-turnir od četiri reprezentacije koji će se održati u ožujku. Umjesto prvotnog pravila, prema kojem bi Italija (ili bilo koja reprezentacija koja pobijedi u tom mini-turniru) bila u četvrtoj jakosnoj skupini, sada će pobjednik tog mini-turnira sigurno biti smješten u prvu jakosnu skupinu, i to zbog Italijinog mjesta na Fifinoj rang-ljestvici.

Ta promjena znači da Hrvatska gotovo da i nema više šanse biti članicom prve jakosne skupine na Mundijalu. Prije ove promjene Hrvatska je još imala šanse preteći Njemačku i time postati dijelom prve jakosne skupine, no sada je to gotovo pa nemoguće. Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić u ponedjeljak na konferenciji za medije baš i nije bio oduševljen tom idejom.

- O ždrijebu i statusu nositelja, bolje da šutim. Da mijenjaju pravila 20 dana prije ždrijeba... bolje da ništa ne govorim - rekao je izbornik vatrenih.

Budući da je Hrvatskoj ovom prilično kasnom i donekle naprasnom promjenom onemogućeno obitavanje u prvoj jakosnoj skupini, mnogi bi zbog te činjenice pretpostavili da je vatrenima automatski otežana situacija, no to nužno ne mora biti istina. Kao prvo, postoji mogućnost da Hrvatska iz prve jakosne skupine izvuče jednog od tri domaćina, SAD, Meksiko i Kanadu, koji su po Fifinoj rang-ljestvici ipak nešto slabije reprezentacije od protivnika koje bi vatreni mogli izvući iz drugog pota za slučaj da je Hrvatska u prvom, poput Njemačke, Švicarske, Urugvaja, Maroka, Kolumbije ili Japana.

Nadalje, Hrvatskoj ova promjena može predstavljati određeno odahnuće zato što sada više neće biti 'nagaznih mina' u posljednjoj, četvrtoj jakosnoj skupini. Umjesto da su u toj jakosnoj skupini reprezentacije poput Italije, Turske, Ukrajine, Poljske ili Nigerije, sada će se tamo nalaziti selekcije poput Uzbekistana, Tunisa, Saudijske Arabije, Katra i Južnoafričke Republike.

Naravno, negativna strana cijele ove priče je što Hrvatska potencijalno može izvući velikane iz prve jakosne skupine, poput Argentine, Španjolske, Brazila, Francuske i Engleske, umjesto da izvlači protivnike iz druge jakosne skupine. No zbog ranije spomenutog potencijalnog izvlačenja jednog od tri domaćina, ta negativna strana nije izvjesna.

🚨 BREAKING!



💥 We have strong indication that FIFA will CHANGE the seeding principle for teams that will qualify for WC 2026 via Play-offs!



🔙 At WC 2022 in Qatar, all PO teams were automatically placed into Pot 4, regardless of their FIFA pts.



🆕 But for WC 2026, FIFA is… pic.twitter.com/tcRsk9DOwK — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 9, 2025

Prema ovom novom popisu jakosnih skupina, najzahtjevnija moguća skupina za Hrvatsku bila bi protiv Argentine, Austrije i Tunisa, dok bi najlakša moguća skupina bila protiv Kanade, Paragvaja i Jordana.

Kad matematički posložimo sve vjerojatnosti u kontekstu potencijalne prosječne moći suparnika, ova promjena pravila je zapravo više pogodovala nego naštetila Hrvatskoj, no naravno, sve će na kraju ovisiti o ždrijebu koji je na rasporedu 5. prosinca u Washingtonu.