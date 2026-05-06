Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 180
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OVO IM NIJE TREBALO

Ne valja se bahatiti: Igrači Reala se odjavili iz hotela pa izgubili utakmicu, morali su se vratiti

Screenshot X
Autor
Dražen Brajdić
06.05.2026.
u 16:42

Pokunjeni, morali su se vratiti u isti onaj hotel iz kojeg su se odjavili, a tu situaciju iskoristio je vlasnik Hapoela Ofer Yannay koji je tu priču potkrijepljenu fotografijom objavio na svom profilu na X-u

Da se ni najvećima nije pametno bahatiti, najbolje dokazuje ono što se u utorak dogodilo u Botevgradu. Naime, u ovom bugarskom gradu smjestio se telavivski euroligaš Hapoel, koji zbog ratnog stanja, baš kao i Makabi, ne može igrati domaće utakmice na svom terenu pa ih odrađuje na “posuđenom”.

Dakle, u tamošnjoj dvorani treću utakmicu četvrtfinala doigravanja Eurolige igrali su “domaći” Hapoel i Real Madrid. Madriđani su u Bugarsku stigli s vodstvom 2:0 i djelovali prilično sigurni da će seriju zaključiti “metlom”, pa je, prilično samouvjereno, odlučeno da se igrači i stožer Reala prije utakmice odjave iz hotela. Jer, kao, čim pobijede, idu u zračnu luku gdje će ih dočekati čarter za Madrid.

No preračunali su se realovci. Izgubili su 69:76 pa su morali ostati još dva dana u Botevgradu jer se četvrta utakmica igra u četvrtak navečer. Pokunjeni, morali su se vratiti u isti onaj hotel iz kojeg su se odjavili, a tu situaciju iskoristio je vlasnik Hapoela Ofer Yannay koji je tu priču potkrijepljenu fotografijom objavio na svom profilu na X-u.

– Nije najbolja ideja odjaviti se iz hotela kada igraš protiv Hapoela – napisao je Yannay.

Inače, prvim sudionik turnira završne euroligaške četvorice postao je Olympiacos koji je nadigrao Monaco i u gostima te je sa 3-0 osigurao nastup na Final Fouru u Ateni. A priliku da se plasira u istu završnicu ima i drugi grčki klub, Panathinaikos, čiji je vlasnik, zbog neprimjerena ponašanja u Valenciji, zavrijedio kaznu zabrane pojavljivanja na tri utakmice u dvorani. Tako se može dogoditi da se Panathinaikos plasira, a Atenjani imaju tri meč-lopte, dok istom natjecanju, u vlastitom gradu, Dmitris Giannakopoulos ne smije ni primirisati.
Ključne riječi
Real Madrid Hapoel Tel Aviv Euroliga

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!