Ne valja se bahatiti: Igrači Reala se odjavili iz hotela pa izgubili utakmicu, morali su se vratiti

Da se ni najvećima nije pametno bahatiti, najbolje dokazuje ono što se u utorak dogodilo u Botevgradu. Naime, u ovom bugarskom gradu smjestio se telavivski euroligaš Hapoel, koji zbog ratnog stanja, baš kao i Makabi, ne može igrati domaće utakmice na svom terenu pa ih odrađuje na “posuđenom”.

Dakle, u tamošnjoj dvorani treću utakmicu četvrtfinala doigravanja Eurolige igrali su “domaći” Hapoel i Real Madrid. Madriđani su u Bugarsku stigli s vodstvom 2:0 i djelovali prilično sigurni da će seriju zaključiti “metlom”, pa je, prilično samouvjereno, odlučeno da se igrači i stožer Reala prije utakmice odjave iz hotela. Jer, kao, čim pobijede, idu u zračnu luku gdje će ih dočekati čarter za Madrid.

No preračunali su se realovci. Izgubili su 69:76 pa su morali ostati još dva dana u Botevgradu jer se četvrta utakmica igra u četvrtak navečer. Pokunjeni, morali su se vratiti u isti onaj hotel iz kojeg su se odjavili, a tu situaciju iskoristio je vlasnik Hapoela Ofer Yannay koji je tu priču potkrijepljenu fotografijom objavio na svom profilu na X-u.

– Nije najbolja ideja odjaviti se iz hotela kada igraš protiv Hapoela – napisao je Yannay.

Checking out before the game is not a great idea when you play against @HapoelTLVBC .. pic.twitter.com/xnrBh6X2tv — Ofer (@OferYannay) May 5, 2026

Inače, prvim sudionik turnira završne euroligaške četvorice postao je Olympiacos koji je nadigrao Monaco i u gostima te je sa 3-0 osigurao nastup na Final Fouru u Ateni. A priliku da se plasira u istu završnicu ima i drugi grčki klub, Panathinaikos, čiji je vlasnik, zbog neprimjerena ponašanja u Valenciji, zavrijedio kaznu zabrane pojavljivanja na tri utakmice u dvorani. Tako se može dogoditi da se Panathinaikos plasira, a Atenjani imaju tri meč-lopte, dok istom natjecanju, u vlastitom gradu, Dmitris Giannakopoulos ne smije ni primirisati.