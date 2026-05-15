FOTO Ovo je Trump pokušao napraviti Xiju: Ekspertica objasnila detalj koji nitko nije primijetio

Predsjednik Donald Trump napustio je Peking i otputovao u Sjedinjene Države nakon važnih sastanaka s kineskim čelnikom Xi Jinpingom usmjerenih na rješavanje niza nesuglasica koje opterećuju odnose između dviju sila. Trump je izjavio da je riješeno mnogo različitih problema, no suštinski sporazumi o ključnim pitanjima još nisu objavljeni. Dvojica čelnika složila su se da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Trump je dodao da Sjedinjenim Državama „uopće nije potrebno“ otvorenje Hormuškog tjesnaca, za razliku od Kine kojoj je to mnogo važnije. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ocijenilo je da se rat s Iranom „nikada nije trebao dogoditi“. Svjetski mediji detljno su pratili boravak Trumpa u Kini od dočeka, zajedničkih pojavljivanja, izjava...

Podsjetimo, Donald Trump i Xi Jinping pozdravili su se ispred Velike kineske Narodne dvorane i razmijenili su povijesni stisak ruke. A upravo taj trenutak pokazao je status njihovog odnosa, a stručnjakinja za govor tijela tvrdi da Xi ima moć.

Od samog početka posjeta, dinamika moći između njih dvojice bila je jasna, prema riječima stručnjakinje za govor tijela Louise Mahler, koja je kazala "ako je život natjecanje, za mene je Xi pobijedio". Obojica su se pogledala u oči, pokazujući spremnost za razgovor, a Trump je odmah pokušao preuzeti dominaciju, dodao je drugu ruku na rukovanje i dva puta potapšao Xija po ruci, objasnila je stručnjakinja. Nadalje, Mahler je primijetila da Xi nije popustio stisak i sam je odlučio kada će pustiti ruku. Kasnije, dok su hodali, Trump je stavio ruku na Xija kao da ga vodi, gestu koju stručnjakinja smatra pokušajem dominacije. "Xi je zadržao svoj položaj i na kraju sam odredio trenutak prekida rukovanja. To je klasičan potez moći", istaknula je Mahler, piše Mirror.