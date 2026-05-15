Ona je velika prijetnja za talijansku vladu: Tko je dentalna higijeničarka koja je izazvala kaos?

Slučaj 'bunga bunga' Silvija Berlusconija ponovno je eksplodirao na talijanskoj političkoj sceni i izazvao ozbiljnu krizu u ministarstvu pravosuđa premijerke Giorgije Meloni. Kontroverza je dosegla vrhunac nakon što je predsjednik Republike Sergio Mattarella u veljači ove godine odobrio predsjedničko pomilovanje Nicole Minetti, bivše dentalne higijeničarke i bliskе suradnice Berlusconija. Minetti je osuđena zbog sudjelovanja u organiziranju prostitucije na Berlusconijevim čuvenim zabavama u vili Certosa na Sardiniji.

Minetti je pomilovanje zatražila iz humanitarnih razloga, tvrdeći da mora brinuti o bolesnom posvojenom sinu koji treba stalnu specijaliziranu medicinsku skrb. Ministarstvo pravosuđa pod vodstvom Carla Nordia prihvatilo je njezin zahtjev nakon provjere dokumentacije i mišljenja milanskog tužiteljstva, te ga proslijedilo predsjedniku Mattarelli na konačno odobrenje. Međutim, nedavna istraga talijanskog lista Il Fatto Quotidiano bacila je ozbiljnu sumnju na istinitost podataka koje je Minetti dostavila. Pojavile su se tvrdnje da su neki ključni elementi dokumentacije bili nepotpuni ili netočni, posebno tvrdnja da je dijete "napušteno pri rođenju". To je izazvalo lavinu reakcija. Ured predsjednika Mattarelle zatražio je hitno pojašnjenje od ministarstva pravosuđa, a talijanske vlasti su čak uključile Interpol u provjeru okolnosti slučaja.

Oporba je žestoko reagirala. Ljevičarski političari i Pokret 5 zvijezda otvoreno traže ostavku ministra pravosuđa Carla Nordia. "Suočavamo se s još jednom institucionalnom, političkom i etičkom katastrofom pod Nordijevim nadzorom", izjavio je Nicola Fratoianni, čelnik stranke Zeleni i Ljevičarski savez. Potpredsjednik odbora za pravosuđe i bivši tužitelj Federico Cafiero De Raho (M5S) bio je još oštriji. "Nordio mora objasniti kako je njegovo ministarstvo postupilo s ovim pomilovanjem, a zatim se povući prije nego što nanese još veću štetu", poručio je.

Premijerka Meloni javno je stala u obranu svog ministra. „Vjerujem Nordiu“, rekla je odlučno, dodajući da „ne postoji nikakva mogućnost njegove ostavke“. Ministarstvo pravosuđa pak tvrdi da je postupak proveden po zakonu na temelju dokumentacije koja je u tom trenutku bila dostupna te da nema novih elemenata koji bi opravdali opoziv pomilovanja.

Nicole Minetti iz anonimnosti je izvukao upravo Silvio Berlusconi, koji ju je postavio za gradsku vijećnicu u Milanu. Brzo je postala jedna od središnjih figura u Berlusconijevim 'bunga bunga' zabavama. Sudjelovala je i u poznatom 'slučaju Ruby', suđenju u kojem je Berlusconi optužen za seks s maloljetnom plesačicom. Nakon višegodišnjih sudskih procesa, Minetti je osuđena na zatvorsku kaznu zbog posredovanja u prostituciji i pronevjere. Posljednjih godina živjela je u Urugvaju s novim partnerom, pripadnikom bogate obitelji Cipriani, odakle je i zatražila pomilovanje. Ovaj skandal dolazi u vrlo nezgodnom trenutku za Meloni. Ministarstvo pravosuđa već je bilo pod velikim pritiskom zbog niza prethodnih afera:

Politički analitičar Daniele Albertazzi s Sveučilišta u Surreyju upozorava na jednu stvar. "Berlusconi se ponovno vratio progoniti Meloni. Za nju, koja je gradila imidž discipline i stabilnosti, ovakav raspad u ministarstvu pravosuđa predstavlja ozbiljan udarac. Otpuštanje Nordia bilo bi priznanje poraza, a zadržavanje ga – stalno curenje političke štete", kazao je.