NBA zvijezde trebale su doći u Zagreb, a onda se dogodio preokret: 'Imali smo sve isplanirano...'

Već se nekako uvriježilo tko je taj tko će biti domaćin ljudima iz NBA svijeta koji iz ovog ili onog razloga posjećuju Hrvatsku. Tako je bilo i u prigodi Skechersove kampanje "Comfort that performs" u sklopu koje su Zadar posjetila dvojica igrača newyorških NBA klubova – Terance Mann iz Netsa i OG Anunoby iz Knicksa. A taj je neformalni NBA ambasador bivši reprezentativac Damjan Rudež (39), nekad i sam NBA igrač, koji se etablirao kao direktor sve uspješnijeg Sunset Sports Festivala.

– Naslonjeno na Sunset Sports Festival, koji radim već četiri godine s našim partnerima, sretan sam da smo imali priliku ugostiti neka doista velika imena iz svijeta sporta i sportskog biznisa. Ta će priča, u godinama koje dolaze, i dalje rasti, a naš se trud očito isplatio. Promocija koju uz to radimo, za Zadar i Hrvatsku, postala je prepoznata i to me ispunjava zadovoljstvom. Sretan sam zbog povratnih informacija od naših gostiju kao što su Steven Jackson, Matt Barnes, Bill Belichick, Stipe Miočić... Već smo počeli raditi na sljedećem izdanju Sunseta, onome u lipnju 2026., no ne možemo još izlaziti s imenima, ali ćemo i to uskoro učiniti.

Kakva je bila reakcija Manna i Anunobyja nakon što ih je Damjan proveo po Donatovu gradu, pokazavši im i svjetski poznate atrakcije kao što su Morske orgulje i instalacija Pozdrav Suncu, uz koju se i održavao ovaj promotivni događaj?

– Reakcija je uvijek ista, sročena u nešto poput "ovo je nevjerojatno". Svjesni smo da stranci nemaju često prilike vidjeti ovakvu ljepotu i ovakvu povijest i sretni smo da gostima imamo što pokazati.

U razgovoru koji je vodio s NBA gostima, Rudež je priznao da je isprva bio skeptičan kada je čuo da se i Skechers priključio proizvođačima tenisica (sad ih ima 18) čije proizvode nose NBA igrači. No, osjećaj na nogama očito je posve drugačiji.

– Skechers je potpisao s nekim velikim imenima poput Joela Embiida i Juliusa Randlea i vidim da ta kampanja donosi plodove.

Izvorno, ovo događanje trebalo se održati u Zagrebu, u Gajnicama, no onda je došlo do promjene koja se pokazala punim pogotkom.

– S ekipom legendarnog zagrebačkog Hakla na taksiju i Markom Erešom imali smo sve isplanirano, no vojni mimohod promijenio je naše planove jer je bilo nemoguće planirati kretanje po gradu i bilo kakve aktivnosti koje bi njima boravak u Zagrebu učinile pamtljivim.

Razgovarajući s Damjanom nismo mogli ne dotaknuti se teme preuzimanje Cibonina trenerskog žezla od njegova starijeg brata Ivana. Po nama je to vrlo hrabra profesionalna odluka.

– Ponosan sam zbog činjenice da je Ivan prvi put u svojoj trenerskoj karijeri dobio priliku voditi Cibonu. Znam koliko mu znači biti doma i uskočiti u cipele prvog trenera tog kluba nakon što je cijelu svoju karijeru odradio u inozemstvu. Za Cibonu nas obojicu veže posebna emocija. To su neki naši košarkaški počeci. Imali smo sreće da smo pratili neke dobre Cibonine godine kada si imao osjećaj da ideš na velike utakmice jer su u goste dolazile velike euroligaške momčadi. I to je za nas doista bio doživljaj.

S obzirom na Cibonino stanje, Ivanu neće biti lako.

– Ivan je u zrelim godinama svoje karijere. Odradio je vani sve što je trebao napraviti. Velik broj hrvatskih košarkaša i trenera u jednoj fazi svoje karijere prošao je Cibonom, bilo da su u pitanju treneri koji su kasnije završili u nižim ligama ili treneri koji su vodili euroligaške klubove. Cibona je neki pečat u karijerama svih nas koji smo vezani za košarku i neka od svojih najljepših sjećanja imam još od igranja za Cibonu. Iako je ta sezona bila turbulentna, mi smo osvojili Prvenstvo Hrvatske, što je lijepa uspomena.