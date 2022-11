Navijači su ga zazivali na Euru 2016., a uskoro bi mogao nazad u Dinamo?

Hrvatska reprezentacija sjajnu je momčad imala već na Euru 2016., kada je vatrene vodio Ante Čačić. Ipak, ispali smo već u osmini finala - izbacio nas je Portugal, koji je u konačnici otišao do kraja.

>> VIDEO: Krenule kombinacije: Evo što će biti ako Hrvatska bude imala isti broj bodova kao Maroko ili Belgija

Ispali smo u produžecima, golom u 117. minuti kojeg je postigao Ricardo Quaresma. Bili smo blizu, a tadašnjem izborniku navijači su zamjerili kasne izmjene u susretu.

Posebno uvođenje Marka Pjace, koji je dobio tek zadnjih deset minuta i u kratkom vremenu unio svježinu te pokazao zašto je priliku trebao dobiti ranije.

Tada je još bio igrač Dinama, a uskoro realizirao transfer u Juventus za 29 milijuna eura. Ipak, karijera mu zbog ozljeda nije išla željenim tokom pa, iako je službeno još uvijek u Juveu, išao je od posudbe do posudbe.

Trenutno istu odrađuje u Empoliju. No, talijanski novinar Nicolo Schira objavio je novosti o igraču.

- Marko Pjaca mogao bi napustiti Empoli u siječnju. Procjenjuje se da će skratiti posudbu iz Juventusa, koji će morati pronaći rješenje za hrvatskog igrača - napisao je.

