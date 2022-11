Kanađanin koji igra u Hrvatskoj za Večernji otkrio za koga će navijati i na što Vatreni trebaju posebno paziti

Nakon 0:0 s Marokom, Hrvatska drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu igra s Kanadom (nedjelja, 17 sati), a mi smo uoči te utakmice porazgovarali s igračem Rijeke, mladim Kanađaninom Antoineom Couplandom.

- Prije nego što je počeo SP, mislio sam da će Hrvatska pobijediti Kanadu, da ima bolju momčad, ali nakon što sam gledao utakmicu Hrvatska - Maroko, više nisam u to siguran. Hrvatska ima sjajni vezni red, dobru obranu, pogledajte samo Gvardiola, ali kada sam vidio kako je igrala protiv Maroka, a Kanada protiv Belgije, sada mislim da će Kanada pobijediti. Njezini su igrači više izgledali kao momčad, igraju povezano, brzi su, stvaraju šanse. Pristran sam i vjerujem u pobjedu Kanade - kaže taj 18-godišnjak i dodaje:

- Mislim da najviše šanse da zabiju imaju Alphonso Davies, talentiran i brz igrač te vrlo dobar dribler, zatim Jonathan David koji je jako nepredvidljiv te Tajon Buchanan, eksplozivan igrač kojemu treba samo malo više iskustva. Budu li došli u priliku, netko od njih mogao bi zabiti. Hrvatska pak ima Modrića koji ima velik utjecaj, kapetan je, a i Oršić može biti opasan jer je brz. Kanada je imala rupa u obrani, a on bi to mogao iskoristiti. Tu su i sjajni Kovačić i Brozović.

Kanada nogometna zemlja

Usporedio je Antoine hrvatski i kanadski stil nogometa.

- U Kanadi je liga više fizička, temelji se na snazi i brzini, a ovdje se igra više tehnički, oslanja se na inteligenciju.

Gdje ćete gledati utakmicu?

- Nisam još siguran, djevojka mi dolazi iz Kanade, možda ću gledati s njom. Ako ne, onda će mi doći suigrači, gledat ćemo zajedno, pripremiti neku hranu. Obično padnu i prijateljske oklade sa suigračima, uglavnom za večeru ili piće.

S obzirom na to da je u Kanadi najpopularniji hokej, kako stoji nogomet?

- Hokej je bio najpopularniji sport, ali Kanada sve više postaje prava nogometna zemlja. Otkako se kvalificirala na SP, nogomet se sve više prati. Na utakmici s Belgijom stadion je bio pun Kanađana. Zaneseni su nogometnim zvijezdama i svime što je reprezentacija napravila. Do 2026., kada će Kanada biti jedan od domaćina SP-a, mogao bi nogomet postati prvi nacionalni sport - rekao je mladi nogometaš i osvrnuo se i na navijače:

- Hrvati su jako strastveni, u Kanadi još nije tako. Tamo nema navijačkih skupina poput Armade, Torcide..., ali kada je riječ o posjetu - igrao sam pred 12 tisuća ljudi, dolaze gledati nogomet.

Kanada je sada na SP-u prvi put nakon 36 godina, a na sljedećem SP-u nada se i Coupland da će zaigrati.

- Bio sam na listi za U-20 reprezentaciju, bio sam pozvan i u kamp reprezentacije, na radaru sam. Moram skupiti minute u prvoj momčadi Rijeke pa ću onda možda zaigrati 2026. na SP-u.

Osim reprezentativnih ambicija, ima i onih klupskih. Čeka debi u seniorima Rijeke.

- U prvoj sam momčadi, imam ugovor, treniram, treba mi vremena. Teško je sada u prvoj momčadi, ali juniori su u dobroj formi, drugi smo, iza Dinama. Pomažem momčadi, igram, zabijam, asistiram i ljudi u klubu to vide. Skroman sam, ali nadam se uskoro debiju za prvu momčad.

Kako ste uopće došli u Rijeku?

- Bio sam u Bragi, pa u Stuttgartu gdje me zapazio Robert Palikuća. Pitali su me bih li došao u Rijeku, tražili su mlade igrače, i svidjela mi se ta ideja. Posjetio sam grad, bio sam i u Opatiji, upoznao ljude i stekao dobar dojam o svemu. San mi je bio igrati profesionalno nogomet u Europi i to ispunjavam.

Kako se osjećate u Hrvatskoj?

- Sviđa mi se u klubu, napredujem. Grad je na moru, ljudi su ljubazni, priviknuo sam se. Rijeka mi je novi dom. Grad je siguran, navečer možete i sami izići, ne morate se bojati. Bio sam i prije u Hrvatskoj, u Zagrebu sam tri tjedna trenirao s Dinamom 2018. i to mi je pomoglo da se vratim.

Može li usporediti mentalitet Hrvata i Kanađana?

- U Kanadi ljudi ne idu na kavu i ne uživaju toliko zajedno, ovdje se ljudi više druže međusobno, to je dio ovdašnje kulture. Ljudi su opušteni, a u Kanadi se samo radi - kaže i dodaje što mu se još sviđa u Hrvatskoj.

Gotovo sam Hrvat

- Pokušavam si sam kuhati, sviđaju mi se sarma, palačinke, ćevapi, grah... Jezik mi je malo teži, nije sličan ni engleskom ni francuskom koje znam. No, naučio sam nešto. Razumijem hrvatski, a nogometni rječnik znam potpuno. Za godinu dana mogao bih dobro govoriti. Potrudio sam se naučiti hrvatski jezik, volim ovdašnju hranu i sad sam gotovo kao Hrvat - šali se naš sugovornik, koji je u Rijeci od veljače i jako se dobro uklopio.

- Najbolji mi je kolega Lindon Selahi, i na terenu i izvan njega. On govori francuski pa se dobro slažemo, pomogao mi je, lider je, neslužbeni kapetan. Odemo zajedno na kavu, družimo se, išli smo ljeti i na kupanje - zaključio je Antoine koji je inače iz sportske obitelji, sestra mu igra košarku, a brat hokej.

