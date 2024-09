Navijači stali uz Kalinića: 'Nije bio pijun! Prgavo ih je izrešetao'

Iako pozicija na HNL tablici tako ne pokazuje (treće mjesto s dva boda manje od prvog Dinama), stanje u Hajduku je poprilično alarmantno. Ispadanje od Ružomberoka u Konferencijskoj ligi, propali transfer Rokasa Pukštasa u Parmu, mučenje protiv svih živih klubova u ligi, trener Gennaro Gattuso nije daleko od otkaza, ali zato je jučer otkaz na poziciji sportskog direktora dobio Nikola Kalinić. Bivši hrvatski reprezentativac nije dugo čekao na presicu na kojoj je iznio mnoge informacije vezane uz sadašnji Hajduk:

"Ovi ljudi koji su trenutno bili poviše mene nemaju veze ni sa Splitom ni Hajdukom. Oni će se razbježati, nije ih briga za ništa. Jednostavno mi nisu dozvolili dovođenje nekih igrača. Ja to moram pitati predsjednika, a on tražiti odoborenje Nadzornog odbora. To jako dugo traje što nema smisla, u nogometu se stvari dešavaju brzo. Takvo upravljanje klubom nema smisla", smatra Kalinić.

GALERIJA Ivan Rakitić i Raquel na jahti uživaju u čarima Jadrana, fanovi im poručili: 'Nema mora do našega!'

"Htio sam uvesti puno toga, ali nije mi se dozvoljavalo ništa. Hajduk mi je prvi i zadnji klub u životu, tu sam cijeli život i dalje ću živjeti i navijati za Hajduk, ali ljudima treba otvoriti oči o stanju u klubu. Ja sam ispao žrtveno janje, a problem je u ljudima iza mene. Idući koji dođe će isto biti njihova desna ruka i čovjek koji će klimat glavom", dodao je, pa se za kraj obratio navijačima:

"Pravim navijačima želim poručiti da ovaj način upravljanja ne vodi na dobro. Puno ljudi tu ima ovlasti, a ne odgovaraju, u sjeni su. Po meni treba mijenjati način upravljanja. Za svaku odluku se čeka po pet-šest dana na Nadzorni odbor".

Navijači su bijesni jer, ako je već morao dobiti otkaz, Kalinić ga je dobio u vjerojatno najgorem mogućem trenutku, tri dana prije derbija s Dinamom. S Kalinićevim izjavama na presici mnogi su se složili, a vlasnik Facebook stranice Niko kao Hajduk iz Splita u potpunosti ga je pohvalila:

"Nikola Kalinić današnjim istupom napravio je top potez, izrešetao koga treba i ukazao na probleme. Nikola je to odradio onako, kako on zna bez dlake na jeziku, prgavo, u glavu pa kome pravo kome krivo. Od njega smo to i očekivali, Nikola nije bio pijun kao igrač pa neće ni sad". Cijeli tekst možete pročitati ovdje.

VIDEO Kalinić o Gattusu: 'Lagano je digao ruke, zna da je to samo šuplja priča'