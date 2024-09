Legenda Hajduka za VL: Sve treba promijeniti! Kalinić? Kako da radi kad nemaju novca za osnovno?

Još će se danima prepričavati sve ono što je bivši sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić rekao na današnjoj press-konferenciji u splitskom hotelu Ambasador. Nekoć proslavljeni reprezentativac na odgovornoj je funkciji bio svega 106 dana, a na Poljudu su ga smijenili, kako su naveli u priopćenju, jer je to "najbolje za klub u ovome trenutku". Nije htio Kalinić šutjeti već je u polusatnom obraćanju rekao podosta toga o stvarima koje se trenutno događaju u Hajduku.

- Htio sam uvesti puno toga, ali nije mi se dozvoljavalo ništa. Hajduk mi je prvi i zadnji klub u životu, tu sam cijeli život i dalje ću živjeti i navijati za Hajduk, ali ljudima treba otvoriti oči o stanju u klubu. Ja sam ispao žrtveno janje, a problem je u ljudima iza mene. Idući koji dođe će isto biti njihova desna ruka i čovjek koji će klimati glavom. Ima puno ljudi koji ne zaslužuju biti u Hajduku, puno ljudi koji jedni drugima čuvaju leđa jer ovise o Hajdukovoj plaći. Već dugo se mijenjaju urave, a neki ljudi se ne mijenjaju. Ima puno uhljeba u klubu i to treba čim prije maknuti. Prije svake pressice su me pripremali i govorili mi što da kažem. Ja ne želim biti ničiji pijun - poručio je Kalinić između ostalog na presici.

Za komentar smo zamolili legendu Hajduka, Ivana Buljana. Član jedne od najjačh generacija splitske momčadi, one iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća bez dlake na jeziku prokomentirao je sve što se događa oko kluba s Poljuda:

- U klubu su potrebni radikalni zahvati, svatko kome je stalo do Hajduka zna da je to istina već dugo vremena. Apsolutno sve iz temelja bi se trebalo promijeniti jer se već dugo vremena zna da ustrojstvo kluba ne funkcionira ni blizu kako bi trebalo - započeo je svoju priču 74-godišnjak, igračka i trenerska veličina.

Kaže kako nije problem u igračima...

- Mogu u klubu igrači biti ne znam ni ja koliko dobri, ali ako u vodstvu kluba stvari ne funkcioniraju, onda to nikako ne može biti dobro. Isto tako vrijedi i obrnuto, potrebna su oba segmenta za funkcioniranje kluba. Ovo sve je trajalo već jako dugo prije Nikole Kalinića. Nije on tu bio dovoljno dugo da bi nešto mogao promijeniti, iako je pokušao. Ma teško je raditi kao sportski direktor kad ti ne možeš ništa i nikog platiti, kad nemaš novca za neke osnovne stvari. Ali eto, barem je netko iz prve ruke javno progovorio kakvo je stanje u klubu. Možda to nešto i pokrene, neke promjene, tko zna - nastavila je Hajdukova legenda.

Poziva većinskog vlasnika da se uključi u proces puno aktivnije nego do sada.

- Mislim da bi se Grad Split tu trebao više uključiti i jače postaviti jer su oni ipak većinski vlasnici. Međutim, očito je da u Gradu imaju dosta posla, a i da se ne žele baviti Hajdukom kad vide što se sve događa. Ne može se klub promijeniti preko noći, tu su potrebne ogromne i sustavne promjene - zaključio je Buljan.

U Hajduku bi, podsjetimo, već danas mogli imenovati novog sportskog direktora, nasljednika Nikole Kalinića, a svakako je da se očekuje i reakcija na njegovu press-konferenciju.