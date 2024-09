'Ovi u Hajduku nemaju pojma, smije im se cijela Dalmacija! Tu više nema spasa...'

Nakon istupa Nikole Kalinića, nazvali smo Edu Pezzija. Legendarni hrvatski sportski novinar i sportski djelatnik već godinama ukazuje na anomalije kojima se danas pozabavio bivši Hajdukov napadač. Mogao bi to biti povijesni čin?

- Mogao bi, ali neće. U Splitu trenutačno nema jake snage koja bi se bavila Hajdukom. Grad, koji je vlasnik, od kluba bježi kao vrag od tamjana. Ovo se trebalo dogoditi i ranije. O ovome je trebao govoriti i Ivan Leko, pa je na kraju odustao. Za mene ovo nije nikakvo iznenađenje, o ovome pričam već nekoliko godina. U cijeloj Hajdukovoj piramidi, od sportskog direktora, do predsjednika Nadzornog odbora, nitko nema pojma o sportu, ti ljudi su pali s Marsa. Oni lutaju i improviziraju. Tamo svatko upravlja, a zapravo se ne zna tko pije, niti tko plaća. I onda odmah naprave novu glupost, žele dovesti novog sportskog direktora koji će biti stranac. Pa s kim će on komunicirati, kako će s predsjednikom razgovarati preko prevoditelja - počeo je Pezzi.

Dakle, ne vjerujete da će Kalinićev istup stvoriti neku novu, drugačiju, klimu u potaknuti neke druge da počnu pričati?

- Nema šanse. Mnogo je uhljeba koji čuvaju svoju plaću. Kalinić može pričati jer ne ovisi o Hajduku. Zaradio je dovoljno da se može tako ponašati. Kada nema gazde, onda znate kako to ide. Tu je bilo jako puno lutanja. Nije bilo nikakve šanse da Edin Džeko dođe u Hajduk, to je, uostalom, kazao njegov menadžer. To je govorio i Kalinić, koji je priznao da su mu izričito kazali što mora pričati na konferencijama za medije. Pa gdje to ima? Ili da predsjednik kluba sportskom direktoru dođe s popisom igrača kojih se mora riješiti. A taj Pavelin, predsjednik Nadzornog odbora, nema pojma što je nogomet. Cijeli Split im se smije, cijela Dalmacija. Kako je moguće da su tako slijepi i da to ne vide. Svi naši klubovi životare, nema budućnosti samo zato što su vlast preuzeli ljudi koji nemaju kompetencije.

Kada dođe do ovakvih izvanrednih situacija, najveći broj Hajdukovih legendi stoji po strani i ne želi se miješati. Zbog čega?

- Zato što su oni stavljeni po strani. Prije nekoliko dana bio sam s Ivicom Šurjakom i Ivanom Gudeljem. Ti ljudi sve znaju, no jednostavno su im Hajdukova vrata blindirana. Šurjak, primjerice, poznaje cijelu Italiju i Španjolsku. On ne može biti sportski direktor, a može jedriličar iz Litve koji prodaje priču da je sposoban, a naši ljudi nisu. Bivši igrači su se povukli iz te priče jer ih uprava doživljava kao anonimuse. Ne digne li se grad, a neće, nema tu spasa. Ti navijači dobro misle, no nemaju znanje da bi mogli organizirati Nadzorni odbor. Najveći krivac je gradonačelnik jer on stalno podilazi navijačima. Tragedija je da grad toliko dugo pušta Hajduka da samo pliva. To nema veze nikakve s pravom strategijom i radom. Priča se da je Hajdukov dug između 35 i 40 milijuna eura. Netko će se jednog dana zapitati, zašto se nitko ne osvrće na to. To će netko morati platiti. Gdje je odgovornost? - zaključio je Pezzi.