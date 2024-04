Navijači Hajduka komentirali Jakobušićev istup: 'Dopustili ste Livaji i Torcidi da budu ispred kluba'

Predsjednik Hajduka, Lukša Jakobušić, obratio se navijačima dan nakon bolnog poraza od Dinama (0:1) nakon kojeg su uslijedili neredi Torcide po stadionu Poljud i ulicama grada Splita. Nakon drugog uzastopnog domaćeg poraza od najvećeg rivala, tenzije porasle dovoljno da pripadnici Torcide probiju zaštitnu ogradu, istrče na teren pa prema igračima Dinama i tribini Bad Blue Boysa. Igrači su pobjegli u svlačionice, a policija je rastjerala sve sa terena. Uslijedili su fizički okršaji na tribinama i bacanje stolica, a nasilje se proširilo i izvan stadiona pa su u gradu gorjeli kontejneri, čupalo se drveće, uništavala imovina.

Tijekom Jakobušićevog javljanja u pozadini su bile hrpe potrganih stolica. Kazao ga je kako ga je sram zbog događaja te rekao da je Mislav Karoglan ponudio ostavku. U međuvremenu je Hrvatski nogometni savez donio odluku o suspenziji stadiona Poljud za utakmice seniorske momčadi. Na službenim Facebook stranicama navijači su komentirali Jakobušićev istup.

VIDEO Jakobušić na rubu suza: Bijesni smo, trener je ponudio ostavku, ovo nije Hajduk

"Ovo što se jučer dogodilo poslije utakmice samo je logičan slijed podilaženja nerealnim ambicijama i najnižim strastima. Onaj tko se ikad bavio sportom, a nogomet je ipak samo to, zna da je prestrašno i duboko krivo kad igrači poslije izgubljene utakmice moraju doći pred tzv. navijače, klečati i moliti oprost. Pitanje je dana kad će proraditi zakon rulje koja ne prašta", stoji u komentarima.

"Svi vi koji vodite Hajduk doveli ste do ovih frustracija koje ne opravdavam. Nije tome mjesto u sportu, ali krivim odlukama tebe kao predsjednika i sportskog direktora stvorili ste ekipu koja ne može odgovoriti ambicijama jednog Hajduka. To govorim kao član koji je realan i znam koliki je domet ove ekipe", dodaje navijač.

"Najveći dobitak za sljedeću sezonu će nam biti ako ovaj gospodin ostane na čelu kluba. On je digao klub iz pepela, sredio marketing, velike sponzore doveo, digao proračun, dovodio igrače koje bi prije bilo nezamislivo dovesti. Rezultat se nije poklopio s očekivanjima, ali ne ide to baš tako preko noći, dug je to proces, nije slučajno da se prvenstvo skoro 20 godina nije uzelo. Treba pustiti Jakobušića da nastavi, jer sa svim potezima je pokazao da to zaslužuje", piše u komentarima.

"Otkaz Karoglanu odmah, bolje i bez trenera koji svejedno nema autoritet. Zašto na klupi za rezervne igrače sjede ozlijeđeni i nespremni igrači? Zašto je smijenjen Valdas s kojim smo u odnosu na razdoblje pod Lekom i Karoglanom izgledali kao mlažnjak? Tko je kondicijski trener kojemu se svaku utakmicu barem jedan ili dva igrača ozlijede? Ako ne Valdas, onda dovest strogog trenera koji će otjerati trulo igračko tkivo iz kluba, pa taman to bili ponajbolji igrači", smatra jedan od navijača.

"Znači problem je isključivo u pristupu i igračima, a ne u kondicijskim trenerima, treneru, pomoćnom? Pa imamo više ozlijeđenih i nespremnih, nego cijeli HNL. Okupiš ekipu od 56 milijuna eura, pričaš o moćnosti, a na klupu staviš čovika koji je prije Hajduka vodio Zmijavce, a pomoćnik klubove 3 HNL Zadar, Primorac, Pakoštane, ne znam ni ja što. Od 4-5 odličnih igrača u prvom dijelu ste napravili igrače koji sad ne vrijede ništa. Sramota", piše razočarani obožavatelj Hajduka, a drugi dodaje:

"Ja sam siguran da je najveća krivica na treneru i cijelom stožeru. Ne može bit nesrića da se toliko igrača ozljeđuje. I ne Prezidente, nismo se umorili. Skupit ovu raspalu vojsku i odigrat muški do kraja prvenstva."

"Predsjedniče, dopustili ste da Torcida i Livaja budu ispred Hajduka. Hajduk je tek na trećem mjestu. Očito se ne trenira kako treba, svi prate kapetana, kojem se dosta toga dopušta, onda tako i drugi razmišljaju 'ako neće on, neću ni ja' i onda imamo što imamo", stoji u komentarima pod objavom.

"Odigrao se all-in od Prezidentea, ali nije ovo vaterpolo gdje možeš preko noći kupit 4-5 igrača i osvojit Ligu prvaka. Sada će biti još teže razdoblje jer je proračun baziran na Ligi prvaka i ostalim nerealnim pizdarijama i 35mil. eura treba namaknut kako god. Slijedi prodaja svega što valja (Sigur, Pukstas, Uremović) ako je pameti srezat će se proračun kroz godinu dana na koliko se možeš pokrit bez prodaje cca 20mil eura. Otpisat stare i nemoćne (Ojija, Trajkovski, Kalinić x2, Benharau, Diallo, Ferro, Elez). Poslušat ponude za Krovinovića i Sahitija ako ih bude i uvest u ekipu 6-7 talentiranih i poletnih mladića. Imaš Skoku, Capana, Šovšića, Durdova i finaliste LP-a mladih. Kad Rijeka može s duplo manjim proračunom složit ekipu, valjda možemo i mi. Hvala Karoglanu, hvala Nikoličiusu, imali ste svoju šansu. Jakobušiću, zaj**** si se s nekim stvarima i sada spašavaj stvari jer najlakše se pokupit i bježat. Nije ipak smak svijeta. Uz Perišića i sređenog Livaju u glavi može se solidna ekipa opet složit samo treba znat i imat oko sebe prave ljude", navodi navijač, a drugi donosi poražavajuć zaključak: "Ove otkinute stolice lipo fizički simboliziraju cijeli propali projekt u ove 3 godine."

