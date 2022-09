Navijači grabe ulaznice za Ligu prvaka, a Čačić smiruje tenzije: HNL nam je prioritet

I dok pred maksimirskim stadionom ponovno gledamo gužve u redu za prodaju ulaznica za Ligu prvaka, momčad trenera Ante Čačića fokusirana je trenutačno isključivo na HNL.

Stišava euforiju

Naime, Dinamo u srijedu gostuje na San Siru kod Milana u drugom kolu Lige prvaka i nakon iznenađenja koje su priredili Chelseaju, u Italiji se nadaju novom. Navijača im ni tamo neće nedostajati jer Dinamo je od domaćina dobio 4300 ulaznica. Ipak, prije nove europske rapsodije slijedi ona domaća.

U devetom kolu SuperSport HNL-a Dinamo ide u goste Gorici (21.05 sati), momčadi s dna prvenstvene tablice.

– Svaka utakmica je posebna, ova nam dolazi nakon teške europske utakmice. No ponavljam da nam je nacionalno prvenstvo prioritet i učinit ćemo sve da svoju snagu pokažemo i u Gorici. Nadam se dobroj prezentaciji i nadam se da ćemo biti dobri jer smo u dobrom raspoloženju – rekao je Ante Čačić pa dodao:

– Respekt domaćinu koji je iznenađujuće na poziciji na kojoj je, njihova kvaliteta je puno veća od onoga što rezultat pokazuje. Držim da se na Dinamo nitko ne čupa, svi smo fokusirani na ovu utakmicu.

U Gorici se nadaju da će ova utakmica biti preslika Dinamove i Chelseajeve, u kojoj se autsajder može smijati na kraju.

– Promijenili su trenera, oni u ovoj utakmici nemaju što izgubiti, mogu samo dobiti. Igraju protiv favorita kao što smo mi igrali protiv Chelseaja i siguran sam da će učiniti sve da nam otežaju osvajanje bodova. Rekao sam da mi moramo ići u svaku utakmicu po tri boda, imamo za to kvalitetu i roster, ali Gorica je u situaciji da će biti maksimalno motivirana na domaćem terenu, nema taj imperativ protiv Dinama. Bit će to preslika utakmice iz Maksimira, oni će stajati u uskom bloku, radit će sve da nas ometu u našim pokušajima da dođemo do pogotka. Morat ćemo biti jako oprezni i budni, koncentrirani da bi naša kvaliteta došla do izražaja.

Ante Čačić Dinamo vodi u svom drugom mandatu, prije toga na klupi plave momčadi sjedio je tamo u sezoni 2011./12. Mnogo je od tada naučio, a sada je i heroj zagrebačke momčadi. Svjestan je da je posljednja pobjeda u Ligi prvaka podigla euforiju, zato on stišava vatru pred Goricu.

HNL je prioritet

– Nakon utakmice kao što je bila ona protiv Chelseaja, u onakvom nogometnom ambijentu i nakon tri boda, dođe do emotivnog pražnjenja. Rekao sam odmah igračima i oni su svjesni da nam je HNL prioritet. Imamo iskustva od prošle godine kada smo olako propustili bodove u nekim utakmicama, na kraju smo se doveli u situaciju da nam je prvenstvo išlo u neizvjesnu završnicu. Učinit ću sve da do toga sada ne dođe – rekao je pa se osvrnuo na roster:

– Nemamo nekih novosti kada je nedostatak igrača u pitanju, i dalje su izvan stroja Boško Šutalo i Luka Menalo, svi drugi su u kadru. Menalo ima problema s butnim mišićem, liječnička služba kaže da još sedam dana mora biti izvan terena, on radi odvojeno. Očekujem da će u nastavku prvenstva biti u momčadi.

Svjestan je Čačić da ga s druge strane čeka također iskusan trener. Igor Angelovski (46) prije Gorice vodio je reprezentaciju Sjeverne Makedonije od 2015. godine. Tamo je dobro radio s Arijanom Ademijem i Stefanom Ristovskim.

– Dinamo će se postaviti sa svojim gardom, znamo kako igramo hrvatsku ligu. Znam da se radi o treneru koji ima iskustva, koji je imao sjajne rezultate s nacionalnom vrstom i siguran sam da će on pomoći Gorici da iz utakmice u utakmicu izgleda sve bolje.