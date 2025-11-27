Naši Portali
NOVI POSRTAJ

Navijači Dinama osuli tešku paljbu po jednom čovjeku! Tjeraju ga iz kluba

LOSC Lille v GNK Dinamo Zagreb - UEFA Europa League 2025/2026
Foto: Daniel Derajinski/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
27.11.2025.
u 20:51

Zaključna misao najlajkanijih komentara može se svesti na rečenicu koju je napisao jedan pratitelj: „Samo čekamo objavu da je trener dobio otkaz, drugo nas ništa ne zanima.“

U petom kolu Europske lige nogometaši zagrebačkog Dinama su upisali novi uvjerljivi poraz, ovaj put ih je francuski Lille na svom terenu pobijedio s 4-0 (2-0). Dinamo je ovo natjecanje otvorio s dvije pobjede, protiv Fenerbahcea i Maccabi Tel Aviva. Potom je uslijedio remi 1-1 kod Malmoa i dva visoka poraza. Domaćih 0-3 protiv Celte i ove večeri 0-4 kod Lillea.

Pregledali smo komentare navijača na službenoj Dinamovoj Facebook stranici. Najviše prozivaju trenera Marija Kovačevića, a ovo su neki od komentara s najviše lajkova. Jedan pratitelj poručuje: „Loši igrači plus loš trener - dobiješ onda četiri komada.“ Drugi dodaje kako je utakmica bila „jad… tuga… negledljivo… užas… 4:0“.

Posebno se ističe kritika taktičke nediscipline i ogromnih rupa u momčadi. „Igra s tri šestice ne ide, ne smije, ne može… a svi to vidimo osim njega.“ Drugi mu se nadovezuje tvrdnjom: „Najgore odigrana utakmica otkad klub postoji.“

Mnogi smatraju da je najveća odgovornost na treneru. Jedan pratitelj piše: „Bez obzira na igru i rezultat, trener mora otići.“ Drugi dodaje: „Momčad je mrtva, nema snage pratiti tempo… ovo izgleda kao prije 15 godina.“

Igrači su također predmet kritika. Jedan pratitelj zaključuje: „Svaki igrač ima 28 dodira prije nego što doda loptu.“ Drugi je oštar: „Mikić i Vinlof u obrani - nula bodova, njih bi i moja baba prošla.“

Navijače brine i izostanak reakcije s klupe. Jedan od njih ističe: „Gubiš 2:0 na poluvremenu i ne mijenjaš ništa. Čitavu utakmicu ravno nula udaraca u gol.“

Slika stanja najbolje se vidi u komentaru jednog pratitelja: „Treći gol je highlight svega - pokazuje mu tri puta gdje da uđe, ovaj uđe tamo između trojice, a naši gledaju.“

Unatoč svemu, neki pokušavaju ostati duhoviti. Jedan pratitelj ironično piše: „Treba dovesti još desetak novih igrača i trenera i bit će to dobro.“ Drugi dodaje: „I ja ću biti dobar čovjek, mogu biti trener Dinama?“

Ključne riječi
Lille Dinamo

TP
The_Point
21:08 27.11.2025.

Kovačević nije apsolutno ništa kriv. To je isto kao da dovedeš fiću da se natječe u Formuli 1. Kovačević je odličan trener za 2. ligu ili neki seoski klub u kojem igraju vatrogasci, pekari i pivopije. Jedini i isključivi krivac za očajno stanje u Dinamu je Zvone Boban, veliki domoljub, koji je doveo Kovačevića i potpuno rasturio sve što je u Dinamu bilo imalo dobro. To je čovjek koji je potpuno nesposoban da bude menadžer bilo kojeg kluba, a uz to i bahat. To je lik kojeg treba izbaciti, ali to neće biti lak posao...

Avatar Cinco
Cinco
21:00 27.11.2025.

Kakva glupa paljba. Treba žurno najuri van ovu tzv. transparentnu, lopovsku i možemovsku ekipu iz Dinama!

JO
Jose Oklahoma
21:09 27.11.2025.

Ovako loše ne igraju ni obrane na EA Sports FC 26. Većina igrača kao da je došla na predstavu Labuđeg jezera, a u pauzi između dviju scena fino su se špancirali po terenu kao da su u shoppingu u Jurišićevoj. Vrhunac ove baletne Dinamove izvedbe zacijelo će biti još jedna pusta filozofija "precijednika Bobe" sa završenom trogodišnjom strukovnom školom za skladištara.

Kupnja