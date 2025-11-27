Evo što Dinamu slijedi nakon debakla i što mu je potrebno za prolazak

Nogometaši Dinama poraženi su u petom kolu Europske lige, bolji od njih bio je Lille koji je slavio s 4:0. Drugi je to uzastopni poraz plavih u Europi, i opet težak kao i prošli. Francuzi su do vrha napunili mrežu svog protivnika koji nije gotovo ništa kreirao večeras, dok je četvrta momčad francuskog prvenstva izgledala kao da je na treningu.

Dinamo je odlično krenuo u europsku sezonu, pobijedio Fenerbahče i Makabi, zatim remizirao protiv Malmöa. U tim trenucima sve se činilo kao bajka, u jednom trenutku plavi su bili na vrhu ljestvice, nakon tri kola raspravljalo se o tome mogu li sezonu završiti u Top 8 koji vodi izravno u osminu finala, ali nakon toga sve se kompromitiralo.

U posljednja dva susreta gledali smo potope plavih, dva poraza uz gol-razliku 0:7 i drastičan pad na ljestvici. Sad se svi nadamo da će se Dinamo izvući i uhvatiti jedno od prva 24 mjesta te se tako plasirati u daljnji dio natjecanja.

Da bi to ostvario, po nekim prognozama trebat će mu još četiri boda, iako se prošle sezone moglo proći i s deset bodova. Tada su, naime, tri momčadi koje su osvojile deset bodova prošle dalje među 24 najbolje, no bile su tu i dvije momčadi koje su imale 10 bodova, a na kraju nisu prošle.

Ispred hrvatskog doprvaka težak je zadatak u preostala tri kola. Za početak slijedi domaći ogled protiv jakog Betisa, a taj susret igrat će se 11. prosinca, samo pet dana nakon velikog hrvatskog derbija protiv Hajduka. Preostala dva dvoboja Dinamo igra u siječnju iduće godine, prvo 22. siječnja u domaćem ogledu protiv rumunjskog FCSB-a (bivša Steaua), a glavnu fazu će zaključiti tjedan dana kasnije u Herningu protiv danskog Midtjyllanda, koji je večeras izgubio od Rome (0:2), ali mu je to prvi poraz u Europskoj ligi ove sezone, dosad je imao četiri pobjede.

