Kalkulacije

Evo što Dinamu slijedi nakon debakla i što mu je potrebno za prolazak

VL
Autor
Hrvoje Delač
27.11.2025.
u 20:36

U posljednja dva susreta gledali smo potope plavih, dva poraza uz gol-razliku 0:7 i drastičan pad na ljestvici

Nogometaši Dinama poraženi su u petom kolu Europske lige, bolji od njih bio je Lille koji je slavio s 4:0. Drugi je to uzastopni poraz plavih u Europi, i opet težak kao i prošli. Francuzi su do vrha napunili mrežu svog protivnika koji nije gotovo ništa kreirao večeras, dok je četvrta momčad francuskog prvenstva izgledala kao da je na treningu.

Dinamo je odlično krenuo u europsku sezonu, pobijedio Fenerbahče i Makabi, zatim remizirao protiv Malmöa. U tim trenucima sve se činilo kao bajka, u jednom trenutku plavi su bili na vrhu ljestvice, nakon tri kola raspravljalo se o tome mogu li sezonu završiti u Top 8 koji vodi izravno u osminu finala, ali nakon toga sve se kompromitiralo.

U posljednja dva susreta gledali smo potope plavih, dva poraza uz gol-razliku 0:7 i drastičan pad na ljestvici. Sad se svi nadamo da će se Dinamo izvući i uhvatiti jedno od prva 24 mjesta te se tako plasirati u daljnji dio natjecanja.

VIDEO Pogledajte kako je Dinamo primio dva jeftina gola od Lillea
Da bi to ostvario, po nekim prognozama trebat će mu još četiri boda, iako se prošle sezone moglo proći i s deset bodova. Tada su, naime, tri momčadi koje su osvojile deset bodova prošle dalje među 24 najbolje, no bile su tu i dvije momčadi koje su imale 10 bodova, a na kraju nisu prošle.

Ispred hrvatskog doprvaka težak je zadatak u preostala tri kola. Za početak slijedi domaći ogled protiv jakog Betisa, a taj susret igrat će se 11. prosinca, samo pet dana nakon velikog hrvatskog derbija protiv Hajduka. Preostala dva dvoboja Dinamo igra u siječnju iduće godine, prvo 22. siječnja u domaćem ogledu protiv rumunjskog FCSB-a (bivša Steaua), a glavnu fazu će zaključiti tjedan dana kasnije u Herningu protiv danskog Midtjyllanda, koji je večeras izgubio od Rome (0:2), ali mu je to prvi poraz u Europskoj ligi ove sezone, dosad je imao četiri pobjede.
 

Cinco
Cinco
20:54 27.11.2025.

Ne treba mu ništa, osim da žurno najuri van ovu tzv. transparentnu, lopovsku i možemovsku ekipu iz Dinama!

