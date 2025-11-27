UŽIVO OD 18.45 Stigli su sastavi: Beljo na klupi, evo tko kreće u napadu, Kovačević opet iznenadio

Katastrofa Liverpoola

Na Anfieldu održan hitan sastanak, poznata sudbina Arnea Slota. Sprema se povratak legende!

Liverpool se ove sezone nalazi u vrlo lošoj formi, a dokaz tome je i sinoćnji težak poraz na Anfieldu od PSV-a (1:4) u susretu Lige prvaka. Engleski mediji pišu da je nakon utakmice održan hitan sastanak čelnih ljudi kluba te da je donesena odluka o sudbini trenera Arnea Slota.