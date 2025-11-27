Naši Portali
LILLE - DINAMO

UŽIVO OD 18.45 Stigli su sastavi: Beljo na klupi, evo tko kreće u napadu, Kovačević opet iznenadio

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
27.11.2025. u 17:44
Utakmicu 5. kola Europske lige između Lillea i Dinama pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
LILLE
-
DINAMO
Europska liga - 5. kolo, 18.45, Decathlon Arena, Lille
SASTAVI

LILLE: Ozer - Meunier, Mbemba, Mandi, Verdonk - Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui - Igamane, Giroud

DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Bakrar, Hoxha

LJESTVICA

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Europske lige:
 

Tablice omogućuje Sofascore
GDJE GLEDATI?

Utakmica počinje u 18.45 sati, a izravan TV-prijenos je na kanalu Arenasport 1 uz studijsku emisiju koja počinje 45 minuta ranije.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 5. kola Europske lige, po mnogima i najteži europski ispit ove jeseni za Dinamo. Zagrebačka momčad gostuje u Francuskoj kod Lillea. Nakon dvije uvodne pobjede, momčad Marija Kovačevića u Europi je potpisala remi i poraz, vidjet ćemo što plavi mogu učiniti večeras na ovom vrlo zahtjevnom gostovanju.

