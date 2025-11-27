UŽIVO OD 18.45 Stigli su sastavi: Beljo na klupi, evo tko kreće u napadu, Kovačević opet iznenadio

Evo kako trenutno izgleda ljestvica Europske lige:
Utakmica počinje u 18.45 sati, a izravan TV-prijenos je na kanalu Arenasport 1 uz studijsku emisiju koja počinje 45 minuta ranije.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je dvoboj 5. kola Europske lige, po mnogima i najteži europski ispit ove jeseni za Dinamo. Zagrebačka momčad gostuje u Francuskoj kod Lillea. Nakon dvije uvodne pobjede, momčad Marija Kovačevića u Europi je potpisala remi i poraz, vidjet ćemo što plavi mogu učiniti večeras na ovom vrlo zahtjevnom gostovanju.
Usred Lillea se orile hrvatske pjesme, a zavladalo je oduševljenje kada je stigla legenda Dinama
Lokalna Hrvatsko-francuska kulturna udruga kontaktirala je Dinamo čim je saznala da će zagrebački klub doći u Lille. Dinamu je predložila druženje na kojem bi hrvatska djeca mogla upoznati sadašnje ili bivše igrače, a kada su u restoran "Plan Nord" ušle igračke legende Zajec i Marić zavladalo je oduševljenje.
Umro hrvatski nogometaš, postao je legenda i ispisao povijest FK Sarajeva
- U sezoni 1966./67., kao nezamjenjivi član momčadi, Blažević je sa Sarajevom osvojio prvu povijesnu titulu prvaka Jugoslavije, uspjeh koji je trajno obilježio klub i generacije navijača.
Bivši igrač Reala: Ovaj Hrvat je najlošiji vratar kojeg sam ikad vidio, potjerajte ga odmah!
Kopenhagen je pobijedio Kairat Almaty 3:2, a najlošiji pojedinac Kopenhagena bio je hrvatski reprezentativni vratar. I navijači sve češće zazivaju njegovo izbacivanje iz prvih 11 danske momčadi
Kustić o suđenju: Puno je bolje nego prije, bitno je da nema nikakve namjere
Ljudi na odgovornim pozicijama moraju biti svjesni težine svojih riječi. Takve poruke nisu primjerene, iako u afektu svakome može izletjeti nešto što ne misli do kraja. Miškovića iznimno cijenim kao sportskog radnika, ali kao dopredsjednik Saveza mora dodatno paziti na javnu komunikaciju, rekao je Kustić o nedavnom istupu Damira Miškovića
Legendarni Brazilac ponizio Modrića. Navijači bijesni: 'Je li moguće da je ovo napravio Hrvatu?'
Ovih je dana na TikToku viralan postao video u kojem Marcelo i Toni Kroos sudjeluju u zanimljivom izazovu u kojem biraju bolje igrače među nekadašnjim i sadašnjim članovima Real Madrida.
Na Anfieldu održan hitan sastanak, poznata sudbina Arnea Slota. Sprema se povratak legende!
Liverpool se ove sezone nalazi u vrlo lošoj formi, a dokaz tome je i sinoćnji težak poraz na Anfieldu od PSV-a (1:4) u susretu Lige prvaka. Engleski mediji pišu da je nakon utakmice održan hitan sastanak čelnih ljudi kluba te da je donesena odluka o sudbini trenera Arnea Slota.
Snimatelj Nove TV zbog reakcije postao hit na društvenim mrežama, stiglo mu iznenađenje
- Osvojio je mreže svojom iskrenom reakcijom u Malmöu, pa smo ga odlučili pronaći i nagraditi malim znakom pažnje. Miro, nadamo se da ćeš i večeras imati razloga za slavlje - poručili su iz Dinama na društvenim mrežama.
Nizozemci otkrili što se dogodilo Ivanu Perišiću: 'Izašao je u bolovima i rekao samo jednu rečenicu'
Ivan Perišić briljirao je na kultnom Anfieldu u dresu PSV-a, no večer iz snova pretvorila se u neizvjesnost nakon što je hrvatski as morao napustiti igru. Nizozemski mediji donose prve reakcije trenera Petera Bosza koji je prenio prilično alarmantne riječi iskusnog Vatrenog odmah nakon izlaska s terena
'Luka Modrić voli nogomet kao malo dijete, divim mu se. Kad ja budem imao 40...'
Francuski veznjak Adrien Rabiot u velikom intervjuu za talijanske medije govorio je o svojoj prilagodbi u AC Milanu, pri čemu se s posebnim poštovanjem osvrnuo na hrvatskog kapetana Luku Modrića s kojim dijeli svlačionicu
Liverpool nije bio ovako loš od 1954. godine! Navijači su u čudu što trener nije dobio otkaz
I sve ovo se događa u sezoni uoči koje je Liverpool potrošio nevjerojatna 483 milijuna eura na ulazne transfere. Bez ikakve zadrške se može zaključiti da nijedno od tih imena zasad nije zadovoljilo
LILLE: Ozer - Meunier, Mbemba, Mandi, Verdonk - Correia, Bentaleb, Bouaddi, Sahraoui - Igamane, Giroud
DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Bakrar, Hoxha