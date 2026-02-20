Skauti talijanskih klubova na utakmici HNL-a: Gledat će dva igrača Vukovara

Vukovar i Slaven Belupo od 18 satii na Gradskom vrtu igraju prvu utakmicu 23. kola HNL-a. Domaći Vukovar nalazi se na pretposljednjem mjestu s 19 bodova, dva više od posljednjeg Osijeka, dok je Slaven na šestom mjestu s 30 bodova, a pobjedom bi skočio skroz na treće mjesto.
Utakmica je dobila sjajnu uvertiru kada se saznalo da će na tribinama stadiona u Osijeku biti skauti dva talijanska kluba i to kako bi gledali dvojicu igrača domaće momčadi. Skautima Udinesea i Monze vrlo je zanimljiv Lovro Banovec, jedan od najboljih igrača novopečenog prvoligaša ove sezone.
24-godišnji krilni napadač ove sezone ima učinak od tri pogotka i četiri nastupa u HNL-u. Transfermarkt ga procjenjuje na 600 tisuća eura. U Vukovaru je od ljeta prošle godine kada je stigao iz Sesveta. Prethodno je nosio dresove Varaždina i Inter Zaprešića.
On je primarno na radaru Monze, trećeplasirane momčadi Serie B, dok skauti Udinesea dolaze pogledati i Robina Gonzaleza. Kolumbijski ofenzivac ponajbolji je igrač Vukovara ove sezone te ima učinak od šest pogodaka i dvije asistencije u 21 utakmici. Transfermarkt ga procjenjuje na 850 tisuća eura.