Fantastični Modrić je najbolji igrač derbija! Brojke su mu nestvarne, a jedna stvar nevjerojatna

U derbiju 10. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Romu sa 1-0, a svih 90 minuta za "Rossonere" odigrao je Luka Modrić. Pogodak odluke zabio je Strahinja Pavlović u 39. minuti.

Hrvatski kapetan opet je bio vrlo raspoložen i dirigirao je igrom Milaan. Prema SofaScoreu je zaradio ocjenu 8,1 čime je proglašen najboljim igračem utammice. Kreirao je legendarni vatreni jednu veliku priliku, ostvario dva ključna dodavanja, imao 86 posto točnih dodavanja, poslao pet od osam točnih dugih lopti, a čak sedam puta osvojio je posjed i dobio dva od četiri duela.

Modrić je tako nastavio sa sjajnim prezentacijama u dresu Milana ove sezone. Ponajbolji je igrač cijele Serie A, a svojim je partijama u odmakloj dobi oduševio talijansku nogometnu javnost. Odigrao je 11 utakmica, zabio jedan gol i dva namjestio, ali i odmah postao vođa rossonera koji love novi Scudetto.