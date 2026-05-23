Podravka uverljivo svladala Lokomotivu i petu godinu zaredom osvojila Kup

Poreč: Finale Hrvatskog kupa za rukometasice, RK Podravka - RK Lokomotiva
Srecko Niketic/PIXSELL
23.05.2026.
u 23:52

Matea Pletikosić je sa sedam golova bila najefikasnija kod Podravke kod koje je Lucija Bešen pisala čak 17 obrana, dok je Stela Posavec postigla pet pogodaka za Lokomotivu.

Rukometašice Podravke petu su godinu za redom, a 28. put ukupno osvojile Hrvatski kup, one su u finalu u Poreču bez problema svladale zagrebačku Lokomotivu sa 29-18 (16-8).

Matea Pletikosić je sa sedam golova bila najefikasnija kod Podravke kod koje je Lucija Bešen pisala čak 17 obrana, dok je Stela Posavec postigla pet pogodaka za Lokomotivu.

Pitanje pobjednika bilo je odlučeno već u prvih 30 minuta kada je Podravka zahvaljujući sjajnoj Luciji Bešen na vratima stvorila prednost od osam golova prednosti. U nastavku su Koprivničanke mirno održavale stečenu prednost.

Podravka i Lokomotiva jedina su dva sastava koji su osvajali up za rukometašice, Podravka 28, a Lokomotiva šest puta.
