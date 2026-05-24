Novo finale Zagreba i Nexea: Našičani silno žele uzeti jedan trofej, hoće li u tome uspjeti?

Rukometaši Zagreba nešto lakše, a rukometaši Nexea nešto teže izborili su današnje finale Kupa Hrvatske. Zagrebašima će ovo biti 33. finale, od čega su 31 put osvojili trofej, dok su Našičani izborili 12. finale, ali nikada nisu osvojili pehar. Samo je jedan klub uspio dvaput osvojiti Kup Hrvatske – Metković 2001. i 2002. godine. To su ujedno jedina dva trofeja u Hrvatskoj koja Zagreb nije osvojio od osamostaljenja Hrvatske.

Zagreb i Nexe igrat će 11. put u finalu, a svih deset dosadašnjih susreta dobili su Zagrebaši. U tih deset finala bilo je dosta neizvjesnih utakmica, posebno ona iz 2023. godine kada je završilo samo s golom razlike za Zagreb, kao i finale iz 2017., kada je momčad iz Kutije šibica slavila tek nakon izvođenja sedmeraca. Našičani posljednje dvije godine nisu igrali finale. Zagreb je u prvom polufinalu pobijedio jedinog drugoligaša na završnom turniru Kupa Hrvatske, Ribola Kaštelu, rezultatom 32:21. No, nakon prvih 30 minuta bilo je samo plus dva za momčad Borisa Dvoršeka. Zagreb je u Poreč na završnicu stigao oslabljen za Luku Lovru Klaricu i Ivana Pavlovića, ali i kao prvi favorit za naslov. Kaštelani su bili kompletni. Inače, ta dva kluba jednom su igrala u finalu Kupa. Bilo je to prije 16 godina u Makarskoj, a Zagrebaši su slavili 40:26.

Nakon desetak minuta igre u nastavku počeo se osjećati umor kod Kaštelana. Sve su teže pronalazili put do mreže Haris Suljević, koji je bio na vratima suparnika u drugom poluvremenu. Zagreb je tako u 41. minuti već imao pet pogodaka prednosti (14:19). Čak osam minuta Ribola Kaštela bila je bez postignutog pogotka. Na isteku treće četvrtine Zagrebaši su već bili na plus sedam (15:22), a prednost je nastavila rasti kako se susret približavao kraju. Pokušao je trener Davor Bujas minutom odmora malo razbiti ritam Zagreba, ali nije uspio. Zagrebaši su zabijali u serijama i rutinski priveli susret kraju. Konačni rezultat bio je 32:21. Po šest obrana upisali su Sandro Meštrić i Haris Suljević. Sa sedam pogodaka najbolji strijelac bio je Giorgi Tskhovrebadze. Po četiri pogotka postigli su Damian Przytuła i Stanislau Sadouski. U redovima Kaštelana najbolji je bio Marko Milković s pet pogodaka, dok su po tri dodali Nikola Jukić i Marino Vukman.

- Šteta što se ozlijedio Glavaš. Mislim da je za njega sezona završena. Bez obzira na tijesan rezultat u prvom poluvremenu, nisam htio mijenjati početnu postavu. Ideja je bila da jedna postava igra jedno, a druga drugo poluvrijeme kako bi svi igrači ostali svježi za finale - istaknuo je Boris Dvoršek, trener Zagreba.

U drugom polufinalu Nexe je svladao Goricu rezultatom 30:26. Po rezultatu se možda ne čini problematično, ali svi koji su gledali utakmicu znaju da su Našičani teško izborili finale. U 53. minuti bilo je neriješeno (25:25), a onda su Našičani zaigrali sjajno u obrani, napravili seriju 4:0 i tu za Goricu više nije bilo povratka.

- Bila je ovo teška utakmica. Proteklih tjedan dana nismo odradili zajedničke treninge jer nas je nekolicina bila u reprezentaciji. Dosta nas je poremetilo isključenje Rino Lulin. No, sada igramo finale i za tu utakmicu ne treba posebna motivacija. Znali smo da će RK Gorica veći dio utakmice igrati sedam na šest i to nam je zadavalo dosta problema. Na kraju je obrana odradila svoje. S Goricom ćemo još igrati dvije utakmice za treće mjesto u prvenstvu Hrvatske - rekao je Ognjen Cenić.

Goričanima je puno nedostajao jedini ljevak u momčadi, Grubišić. S njim bi to bila sasvim druga priča. S druge strane, Nexe je već u četvrtoj minuti ostao bez Tina Lučina, koji je dobio izravni crveni karton. Našičani su imali raspoloženu braću Cenić, Aleksandar je postigao šest, a Ognjen pet pogodaka. Kod Gorice istaknuli su se Ceković s osam te Mlakar s pet pogodaka.