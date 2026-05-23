DANAS U 16.15 SATI

Lokomotiva i Podravka igrat će deveto uzastopno međusobno finale hrvatskog Kupa

Susret Lokomotive i Podravke u 13. kolu Prve Hrvatske rukometne lige
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
23.05.2026.
u 10:22

Ukupno su do sada Koprivničanke osvojile 27, a lokosice šest kupova

U današnjem finalu Hrvatskog kupa za rukometašice igrat će Lokomotiva i Podravka Vegeta. Koprivničankama će ovo biti 32., a lokosicama 21. finale. Bit će to deveto uzastopno međusobno finale ova dva kluba od 2016. godine do danas, s tim da se 2020. godine Kup nije igrao zbog pandemije COVID-19. Lokosice su u tom razdoblju slavile tri puta, a Podravka šest puta. Ukupno su Koprivničanke osvojile 27, a lokosice šest kupova. Posljednji trijumf Lokomotive bio je 2022. godine. Osim ova dva kluba, u finalu su još igrali samo Šparta (1993.), Graničar (1996.), Zamet (1999. i 2015.), Split (2000., 2002. i 2004.), Zrinski (2010.) i Sesvete (2013.).

U prvoj polufinalnoj utakmici Podravka Vegeta pobijedila je Bjelovar nevjerojatnim rezultatom 50:21. Obje ekipe nastupile su u znatno oslabljenom sastavu. Bjelovar je imao samo deset igračica u polju uz dvije vratarke, dok je Podravka ipak skupila 16 igračica za zapisnik, uključujući tri vratarke. Lucija Cvitanović sa sedam pogodaka bila je najbolja u redovima Bjelovara, dok je pet golova dodala Ivona Mrđen. Na pobjedničkoj strani briljirala je Katja Vuković s 11 pogodaka uz samo jedan promašaj. Po šest pogodaka postigle su Hannah Vuljak i Andrea Šimara. Ukupno 16 obrana imale su vratarke Podravke – Petra Marinović deset, a Antonija Tucaković šest.

– Čestitke djevojkama na ulasku u finale Kupa, što je bilo očekivano. Možda ne na ovakav način kako se to odvilo, ali moramo priznati da su naše cure bile nadahnute i raspoložene, dok je ekipa Bjelovara nastupila oslabljena zbog brojnih ozljeda. Uspjeli smo ostvariti cilj – izboriti finale i pritom sačuvati veći dio ekipe od eventualnih problema ili ozljeda. Većinom su priliku dobile igračice koje inače igraju manje, a one su na to vrlo dobro odgovorile, pa smo na kraju upisali uvjerljivu pobjedu. Naš je osnovni cilj bio plasman u finale, a nakon toga i osvajanje Kupa Hrvatske ove sezone. Nadam se i čvrsto vjerujem da je ostalo dovoljno motiva, energije i snage da u subotu protiv Lokomotive u finalu odigramo kvalitetnu utakmicu te ponovimo prošlogodišnji uspjeh – poručio je strateg Podravkašica Ivica Obrvan.

Katja Vuković postigla je 11 pogodaka.

– Želim svojim curama čestitati na prolasku u finale. Bile smo prave u obrani i postizale smo brze golove, uz puno rotacije i svježinu koju smo imale tijekom cijele utakmice. Zbog toga smo postigle ovoliko golova. U subotu nas čeka finale i jedna od najbitnijih utakmica u sezoni. Želimo osvojiti dvostruku krunu i podići pehar prvakinja Kupa – rekla je Katja.

U drugoj polufinalnoj utakmici Lokomotiva je pobijedila Sinj rezultatom 39:28. Za razliku od Lokomotive, koja je gotovo stalni sudionik završnice Kupa, Sinju je ovo bio prvi nastup u povijesti na Festivalu rukometa. Rukometašice su ga dočekale s mnogo uzbuđenja i nade da će se predstaviti u pravom izdanju. Lokomotiva je u utakmicu ušla oslabljena neigranjem Ane Malec, Nine Vurnek, Elene Popović te Paule Posavec, koju muče leđa, pa Silvio Ivandija nije želio ništa riskirati. Uz Teu Pijević, koja je u četrdesetak minuta na vratima upisala 14 obrana, odličnu je utakmicu odigrala i Maša Kuzmanović s devet pogodaka. Kod Sinja je raspoložena bila Andreja Vugdelija s 14 obrana, dok je najefikasnija bila Ivana Pletikosić sa sedam pogodaka.
