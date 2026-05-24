Huligani odgodili gradski derbi između Torina i Juventusa, jedna osoba teže ozlijeđena

Utakmica posljednjeg kola Serie A, gradski derbi između Torina i Juventusa, trebala je započeti u 20.45 sati kao i četiri preostala dvoboja, ali je početak odgođen zbog fizičkog sukoba navijača ispred Olimpijskog stadiona.
Prema dostupnim informacijama jedan je navijač Juventusa teže ozlijeđen te je prebačen u bolnicu.
Postojala je i mogućnost da dvoboja večeras ne bude, ali je prema posljednjoj informaciji novi početak utakmice zakazan za 21.45 sati.
Ovaj je dvoboj važan za Juventus koji se nalazi u borbi za plasman u Ligu prvaka, a za preostala dva mjesta uz "Staru damu" konkuriraju Milan, Como i Roma.
