Zagreb svladao Nexe i po 32. put osvojio Kup Hrvatske

Rukometaši Zagreba su u nedjelju u Poreču po 32. put postali pobjednici Kupa Hrvatske pobijedivši u finalu našički Nexe s 32-21 (16-9).

Zagreb je do trofeja predvodio Gruzijac Giorgi Chovrebadze s devet pogodaka, a za svoju je predstavu nagrađen i kao najbolji igrač finalnog turnira. Po pet pogodaka su u finalu postigli Davor Gavrić i Ihar Bialjavski, a triput je mrežu zatresao Stanislav Sadovski. Vratar Sandro Meštrić je imao 12 obrana (12/26).

Strijelce Nexea predvodio je Ognjen Cenić sa šest golova, a pet ih je postigao Aleksandar Cenić.

Rezultatska neizvjesnost je u finalu potrajala svega 15 minuta, kad je momčad Borisa Dvoršeka od vodstva 9-6 u deset minuta došla do +7 (14-7). S takvom prednošću su favoriti ušli i u drugo poluvrijeme i već u 39. minuti prvi put došli do dvoznamenkaste prednosti (20-10) pa je ostatak dvoboja bio samo formalnost.

Konačnih 32-21 postavio je iz sedmerca proslavljeni hrvatski reprezentativac Jakov Gojun koji na kraju sezone završava igračku karijeru.

Sezona za Zagreb će vjerojatno završiti u petak, 29. svibnja (18 sati), kad će u prvoj utakmici finala doigravanja za prvaka u "Kutiji šibica" ugostiti Sesvete. Zagrebu bi pobjeda u toj utakmici donijela 34. put zaredom naslov prvaka Hrvatske i ukupno 32. dvostruku domaću krunu.