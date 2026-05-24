Zagrepčanke nisu imale šanse: Obrvan nakon novog trofeja najavio još jaču, europsku Podravku

Rukometašice Podravka Vegete pobijedile su Lokomotivu s 29:18 u finalu Kupa Hrvatske. Bio je to njihov 19. međusobni susret u finalima i 15. pobjeda Koprivničanki. Podravka je odlično otvorila utakmicu i već u sedmoj minuti vodila 5:1. Kada su svi pomislili da je susret praktički riješen prije nego što je pošteno počeo, Lokomotiva se probudila i u 16. minuti stigla na samo pogodak zaostatka (7:6). U tom trenutku kao da je vrijeme stalo za Lokomotivu. Lucija Bešen nizala je obranu za obranom, a Podravka je u samo osam minuta napravila seriju 6:0 i pobjegla na nedostižnih 13:6. Sve ostalo do kraja utakmice bilo je rutinsko odrađivanje posla. Ostalo je samo pitanje s kojom će razlikom završiti susret.

Lucija Bešen sa 17 obrana bila je najbolja u redovima pobjednica i na kraju je proglašena MVP-om završnice Kupa. S osam pogodaka najbolji strijelac Podravke bila je Matea Pletikosić, dok je pet dodala Katja Vuković. Kod Lokomotive najbolja je bila Stela Posavec s pet pogodaka iz isto toliko pokušaja, dok je jedan manje postigla Tara Đelekovčan.

- Budimo realni – mi smo u ovom trenutku bolja ekipa od Lokomotive. Bez obzira na to što je Lokomotiva napravila zanimljivu ekipu i što se u dosta segmenata ove sezone približila Podravki. Ovom Kupu pristupili smo maksimalno ozbiljno jer sam se, kao trener s dosta iskustva, pribojavao jedne utakmice. Neutralan teren, Kup, a prije samo šest dana istog protivnika pobijedili smo s deset razlike. Pitanje je bilo kako će ekipa reagirati u takvim okolnostima. Na kraju je ispalo odlično. Nije to bila neka ljepotica od utakmice. Bilo je situacija u kojima nismo briljirali, ali to je i očekivano u završnici sezone kada su svi umorni i kada svi jedva čekaju kraj. Čestitke svim igračicama i cijelom klubu. Lijepo je ponovno osvojiti dva domaća trofeja i izboriti osminu finala Europe, kao što smo učinili i prošle sezone. Zbog toga sam jako sretan - rekao je Ivica Obrvan, trener Podravke, dodavši:

- Čestitke djevojkama na dvostrukoj kruni u domaćim natjecanjima. Odlučujući trenutak utakmice se dogodio u posljednjih desetak minuta prvog poluvremena kada smo se ponovno vratili u naše pravo stanje te napravili seriju, odnosno, visoku prednost od osam golova. Ekipi Lokomotive je bilo vrlo teško da to stigne, drugo poluvrijeme je bilo da se odradi. U završnici su priliku dobile sve igračice, dok je pobjeda zaslužena, kao kruna na jednu lijepu sezonu. Sljedeće sezone ćemo imati nekoliko igračica koje stižu u Klub. Naravno da kao Klub uvijek razmišljamo u granicama mogućnosti i zadanom budžetu. Prije svega bih želio da nemamo ovoliko ozljeda koliko smo imali kroz ovu sezonu, što nas je iscrpljivalo u Ligi prvakinja u kojoj smo ponovo ušli u osminu finala. Upravo iz tog razloga smo bili hendikepirani. Imat ćemo jednu interesantnu ekipu. Cilj će biti, ja ga zadajem, da napravimo iskorak. No, teško će biti, bez obzira na ekipu, ostvariti plasman u osminu finala. U osmini finala naravno da želiš ući u četvrtfinale, no u ovom trenutku u ženskom rukometu, kada gledamo sa aspekta Podravke, je mali Final Four. Kada bismo uspjeli napraviti taj iskorak, to bi bio vrhunski posao - zaključio je Obrvan.

Nakon utakmice bilo je mnogo emocija i suza. Neke su plakale od sreće, a nekima je ovo bila posljednja utakmica u dresu voljenog kluba. Dres Podravke sljedeće sezone više neće nositi Prkačin, Tucaković, Dramac, Vuljak i Olek.

- Čestitala bih ekipi Lokomotive na borbi i osvojenom drugom mjestu. Mi smo očekivali jako tešku utakmicu, uvijek znamo da je utakmica Kupa teška pošto se igra samo jedna. Kada smo igrale u posljednjem kolu domaćeg prvenstva, imale smo šest pogodaka prednosti, odnosno, igraju se ukupno dvije utakmice pa je lakše. Atmosfera u svlačionici je stvarno super, već je tako dulje vrijeme. Nešto nas drži zajedno, ta neka energija i mislim da se to pokazuje i na terenu, kao što se pokazalo i u Ligi prvakinja. Ove godine su nas ozljede malo unazadile. No, napravile smo isti rezultat, tako da bih čestitala svima, cijeloj ekipi i cijelom stručnom stožeru. Lucija nam je bila neki vjetar u leđa, naravno da nas je to podiglo jer s obranama golmanice se osjećate sigurno pa je u napadu puno lakše. Možda ovo nije bila jedna od mojih boljih utakmica, možda sam u nekim trenucima vukla ekipu, no to je jednostavno zbog iskustva, pošto sam među najstarijima i najiskusnijima, također jer igram srednju vanjsku pa se to i očekuje. Luciji i cijeloj ekipi čestitam na jako dobro utakmici – bili su prvi dojmovi Matee Pletikosić

Titulu osvajačica Kupa Hrvatske u sezoni 2025./2026. osvojile su: Sara Šenvald, Andrea Šimara, Katarina Pandža, Matea Pletikosić, Ana Pandža, Josipa Mamić, Kristina Dramac, Lucija Bešen, Antonia Tucaković, Petra Marinović, Tina Barišić, Hannah Vuljak, Kristina Prkačin, Veronika Babara, Aleksandra Olek, Klara Birtić, Katja Vuković, Kala Kosovac, Ana Debelić, Tena Jurlina, Mia Brkić, Ana Đolonga, Katja Gregurić, Nikolina Kragulj, Lora Tetec, Lucija Horvat i Ivana Fratnik. Stručni stožer koji je vodio ekipu: Ivica Obrvan (glavni trener), Marko Brezić (pomoćni trener), Mario Posarić (trener vratarki), Jovan Novaković (kondicijski trener), Asja Cestar (fizioterapeutkinja) i Dorian Rojčević (fizioterapeut).

Što se tiče doazaka, najzvučnije ime svakako je Dejana Milosavljević, reprezentativka Hrvatske koa je u subotu odigrala svoju posljednju utakmicu u u dresu rumunjskog sastava Dunarea Braila.

- Nakon četiri godine i angažmana u mađarskom Siófoku te rumunjskoj Craiovi, kao i Dunărea Brăili, osjetila sam da je vrijeme za povratak. Podravka ima sjajnu ekipu koja ima što za reći kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj sceni i to na vrhunskom nivou, a što je uvijek velika motivacija za svaku profesionalnu sportašicu. Tako da se svakako veselim natjecateljskim izazovima, ali veselim se i povratku kući jer ću naravno biti puno bliže obitelji i prijateljima. Sretna sam da se vraćam. Bilo je i drugih opcija, međutim kada se sve uzme u obzir odluka je pala na Podravku i drago mi je da je tako ispalo – rekla je Dejana Milosavljević.