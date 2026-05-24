Dino Prižmić doznao protivnika u drugom kolu Roland Garrosa

Brazilska 19-godišnja teniska zvijezda Joao Fonseca (ATP - 30.) bit će suparnik Dini Prižmiću (ATP - 71.) u drugom kolu Roland Garrosa u koje se hrvatski reprezentativac plasirao uvjerljivom pobjedom nad američkim kvalifikantom Michaelom Zhengom (ATP - 146.) 6-1, 6-1, 6-3.

Brazilac je također slavio u tri seta, ali ga je domaći predstavnik Luka Pavlović zadržao na terenu dva sata i 14 minuta te propustio jednu set-loptu u 'tie-breaku' prve dionice meča. Fonseca je na kraju slavio sa 7-6 (6), 6-4, 6-2 i na svom šestom Grand Slam turniru u karijeri je po peti put prošao prvu prepreku.

Prižmić i Fonseca se do sada nisu sastajali u službenim mečevima, a njihov dvoboj 2. kola trebao bi biti na rasporedu najranije u utorak.

Prvi dan drugog Grand Slam turnira u sezoni donio je tek jedno veliko iznenađenje, pobjedu Nishesha Basavareddyja, igrača s pozivnicom, u američkom dvoboju protiv sedmog nositelja Taylora Fritza. No, zemlja je Fritzova najlošija podloga, što dokazuje i drugi uzastopni poraz u prvom kolu Roland Garrosa, a ukupno četvrti za finalistu US Opena 2024.