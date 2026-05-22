Polufinale Kupa: Zagreb favorit, može li Gorica opet iznenaditi?

Poreč i njegova dvorana Žatika ovog su tjedna epicentar hrvatskog rukometa. U sklopu tradicionalnog Festivala rukometa, koji okuplja najbolje u ovom sportu od mlađih kategorija do seniora, danas je na rasporedu završnica Kupa za rukometaše. Nakon iscrpljujuće sezone u borbi za prestižni trofej ostale su četiri momčadi. Dok se očekuje još jedno veliko finale između Zagreba i Nexea, rukometni zaljubljenici s pravom se pitaju može li se u Poreču dogoditi čudo.

Borba za svaku loptu

Prvi polufinalni dvoboj donosi okršaj Davida i Golijata, barem na papiru. S jedne strane stoji Nexe, klub zavidne europske reputacije, dok je s druge strane Gorica, momčad koja je ove sezone nadmašila sva očekivanja. Goričani su istinska priča sezone. Riječ je o klubu koji funkcionira na amaterskoj osnovi, s proračunom koji je neusporediv s onima Zagreba i Nexea. No ono što im nedostaje u financijama, nadoknađuju nevjerojatnim entuzijazmom i predanim radom. Taj ih je pristup doveo do četvrtog mjesta u Ligi za prvaka i plasmana na završni turnir kupa, što je samo po sebi podvig ravan osvajanju trofeja.

– Pred nama je velika utakmica, polufinale kupa protiv Nexea, protivnika kojeg izuzetno poštujemo, ali utakmica u kojoj ćemo ostaviti sve na terenu. Iza nas su sati rada, odricanja, znoja i pripreme za ovakve trenutke. Znamo što ova utakmica znači i spremni smo dati baš sve od sebe. Borit ćemo se za svaku loptu, svaki duel i svaki trenutak na terenu – zajedno, kao momčad. Ne obećavamo ništa osim borbe, discipline, karaktera i maksimuma od prve do posljednje sekunde. Imamo jedan cilj – izboriti finale kupa – rekao je Matej Mišković, trener Gorice.

Upravo su Goričani priredili prvorazrednu senzaciju ove sezone i uvjerljivo svladali moćni Nexe. Ta pobjeda, prva u povijesti kluba protiv Našičana, dokaz je da na završnicu kupa ne dolaze s bijelom zastavom. Taj poraz Našičane je skupo koštao i prvi put neće igrati finale za naslov prvaka Hrvatske.

– Ulazimo u sami finiš sezone, naravno da se osjeća umor, a vjerojatno su i glave pomalo umorne. Unatoč svemu moramo dati sve od sebe, ispaliti sve što imamo kako bismo potvrdili dobar drugi dio sezone. Glave moraju biti sto posto spremne za polufinale kupa. Sigurno je da neće biti lako, jako dobro znamo ekipu Gorice, prvi dio sezone izgubili smo na njihovu terenu pa im uzvratili na domaćem – rekao je Saša Barišić Jaman, trener Nexea.

Dvoršek: Treba biti oprezan

Utakmica se igra u 19.30, a prije nje, u 17 sati u drugom polufinalnom susretu situacija je naizgled puno jasnija. Zagreb na putu prema obrani kupa za protivnika ima momčad Ribole Kaštela. Sve osim sigurne pobjede Zagreba bilo bi ravno čudu.

– Veselimo se onome što slijedi u ova dva tjedna, a to su dani u kojima imamo priliku uzeti obje domaće titule. Prvo je na redu kup i tu je naša želja opravdati ulogu favorita, pobijediti u obje utakmice i na koncu se zajedno s našim navijačima veseliti u nedjelju. Ipak, treba biti oprezan jer kup je vrlo opasno natjecanje i u jednoj utakmici uvijek je sve moguće – istaknuo je Boris Dvoršek, trener Zagreba.