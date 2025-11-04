Našeg čovjeka vratili na posao pa ga otpustili nakon četiri mjeseca, nisu imali strpljenja

Hrvatski trener Ivan Prelec više nije strateg danskog prvoligaša Vejle BK, objavio je klub nakon niza razočaravajućih rezultata koji su momčad prikovali za dno ljestvice. Odluka o razrješenju stigla je nakon samo četiri mjeseca njegovog drugog mandata, tijekom kojeg je momčad u 17 prvenstvenih utakmica upisala tek jednu pobjedu, četiri remija i čak devet poraza. Iako je klub bio uspješan u kupu, gdje je s tri pobjede osigurao plasman u osminu finala, čelnici kluba procijenili su da je promjena na klupi nužna kako bi se pokušao spasiti prvoligaški status.

Cijela situacija je tim bizarnija jer je Prelecov povratak u lipnju ove godine bio iznenađenje za mnoge. On je, naime, prvi put napustio Vejle u rujnu 2024. godine nakon katastrofalnog ulaska u sezonu s devet poraza u isto toliko utakmica. Međutim, tada nije dobio otkaz, već je sam zatražio raskid ugovora, procijenivši da momčadi treba nova energija te da se u klubu ne nazire promjena na bolje u kontekstu selekcije igrača i jačanja ambicija. Njegov principijelan stav, kojim se odrekao zajamčenog ugovora i novca, ostavio je snažan dojam u okruženju kluba, što se pokazalo ključnim za njegov kasniji povratak.

Kada je jedan od manjih dioničara preuzeo vlasništvo nad klubom, njegov prvi zahtjev novoj upravi bio je da pokušaju nagovoriti Preleca na povratak. Dugo su trajali pregovori u kojima su čelnici kluba uvjeravali velikogoričkog trenera da se vraća u promijenjenu sredinu, s jasnom vizijom i obećanjem da će se dugoročno strateški raditi na stvaranju jake momčadi i podizanju klupskih ambicija. Prelec je na kraju prihvatio poziv i potpisao dvogodišnji ugovor, vjerujući u novi projekt. No, kao što to u nogometu često biva, svaka priča o dugoročnosti brzo padne u vodu kada izostanu kratkoročni rezultati i strpljenje postane luksuz.

Jedna od ključnih otegotnih okolnosti za Preleca bila je činjenica da se vratio kao zamjena za Steffena Kielstrupa, domaćeg trenera, bivšeg igrača i miljenika navijača. Upravo je Kielstrup preuzeo momčad nakon Prelecovog prvog odlaska i u 15 utakmica prošle sezone čudesno spasio klub od ispadanja. Odluka nove uprave da Kielstrupa, heroja spasiteljske misije, zamijeni trenerom koji je prethodno napustio klub zbog loših rezultata, u startu je dočekana s velikim negodovanjem javnosti i dijela navijača. Takva atmosfera stvorila je ogroman pritisak na hrvatskog stručnjaka, koji od prvog dana nije imao podršku kakva je potrebna za stvaranje igre i rezultata.

Negativno okruženje dodatno je otežalo posao Ivanu Prelecu, koji se, prema pisanju danskih medija, suočio i s podijeljenom svlačionicom. Dok su neki igrači produžili ugovore upravo zbog vijesti o njegovom povratku, dio domaćih igrača navodno je imao rezerve prema njemu, između ostalog i zbog jezične barijere. U takvim uvjetima, hrvatski trener nije uspio razviti igru i osnažiti momčad do mjere koja bi donijela bolje rezultate i kupila mu prijeko potrebno vrijeme. Priča o Ivanu Prelecu i Vejleu tako ostaje kao podsjetnik da su u modernom nogometu obećanja o dugoročnim projektima često samo prazne riječi koje prva kriza rezultata pretvori u prah.