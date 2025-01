Napustila Hrvatsku, promijenila državljanstvo i postala idol mladima: 'Hrvatska mi ovo ne može ponuditi'

Ajla Tomljanović (31), tenisačica koja nastupa pod zastavom Australije, prolazila je kroz jako teško razdoblje. Ozljeda koljena ju je tijekom 2023. godine izbacila s terena, a zatim se početkom prošle godine morala podvrgnuti operaciji benignog tumora na maternici.

Danas je 116. igračica svijeta i priprema se za Australian Open za koji je dobila pozivnicu. Iako je četvrtfinalistica US Opena i Wimbledona, Tomljanović nikad nije prošla dalje od drugog kola Australian Opena u deset pokušaja. Njezin postotak pobjeda od 36% u Melbourne Parku najlošiji je među svim grand slamovima.

Ajla je rođena u Zagrebu. Njen otac Ratko bivši je trofejni hrvatski rukometaš. Prije desetak godina odlučila je preseliti u Australiju i uzeti njihovo državljanstvo te sada nastupa pod njihovom zastavom. Za njenu tenisku karijeru najzaslužnija je njena majka Emina. "Moram reći da su mi roditelji i moja sestra (Hana) najveća podrška. Oni su uvijek bili tu, prvi koji su mi priskočili u pomoć u najtežim trenucima i oni koji su najviše vjerovali u mene. Bez njih ne bih bila tu gdje sam sada", kazala je tenisačica.

Odluku da prestane nastupati za Hrvatsku donijela je još 2014. godine, no tek je 2018. godine mogla početi nastupati pod australskom zastavom. "Kada sam bila klinka, uvijek mi je bio san natjecati se s najboljim djevojkama i biti najbolja što mogu biti. S Australijom mogu dosegnuti sljedeću razinu i iskoristiti svoj potencijal", ispričala je Tomljenović. Odluka je pala nakon što je radila s australskim trenerom Davidom Taylorom.

Australija joj je osigurala punu potporu, trenere, nutricioniste i prostore za trening. "Mi u Hrvatskoj baš i nemamo resurse, Hrvatska je mala država. Kada sam počinjala, roditelji su mi bili sponzori. U Australiji imaš bolje resurse i uvjete. Mislim da je to bitna razlika. Hrvatska mi ovo ne može ponuditi", rekla je tenisačica.

Ovih dana govorila je za australske medije koji je predstavljaju kao domaću igračicu. Kaže da osjeća veliku podršku Australaca, ali da pritisak zna biti ogroman. Budući da je među iskusnijim australskim tenisačicama postala je uzor mlađima poput Emerson Jones i Olivije Gadecki.

"Velika mi je čast ako me netko smatra uzorom", rekla je Ajla.

Također surađuje s programima poput #NoLimitsGirlsSquad i podučava mlade djevojke da je tenis više od igre.

"Najčešće me pitaju kako se nositi s porazima, što me podsjeća koliko je to važna tema, čak i za mlade sportaše", rekla je Ajla i dodala:

"Tata mi je uvijek govorio da je život poput sporta - moraš se podići nakon teškog dana jer će stvari s vremenom krenuti na bolje."