Đoković uzvratio udarac, bijesni Australci ne mogu vjerovati što je učinio: 'Pokažite nam to!'

Na press-konferenciji Novaka Đokovića uoči početka Australian Opena u Melbourneu bilo je burno. Najviše pitanja, očekivano, bilo mu je postavljeno glede intervjua u tamošnjem magazinu GQ. U njemu je jedan od najvećih tenisača svih vremena da su ga "namjerno trovali" dok je bio u hotelu za migrante prije tri godine, za vrijeme trajanja pandemije koronavirusa.

- Baš sam se razbolio. Ali nakon što je prošlo nekoliko dana otkako me je običan virus toliko pokolebao, medicinski tim je došao da me pregleda u mom stanu. To se dogodilo nekoliko puta i onda sam napravio toksikološku analizu. Kada sam se vratio kući, imao sam zdravstvene probleme i shvatio sam da su me otrovali hranom u tom hotelu u Melbourneu! Ovo nikada nisam javno rekao, ali kada sam se vratio u Srbiju, otkrio sam u sebi visoku razinu teških metala. Imao sam visoku razinu olova i žive - rekao je Đoković u razgovoru za GQ.

