Napokon su se dogovorili, Davis stiže LeBronu u Lakerse

Los Angeles Lakersi i New Orleans postigli su dogovor o razmjeni igrača u kojoj će se LeBronu Jamesu pridružiti zvijezda Pelicansa, 26-godišnji centar Anthony Davis, dok će u suprotnom smjeru otići Lonzo Ball, Brandon Ingram i Josh Hart, a Lakersi su se morali odreći i ovogodišnjeg četvrtog izbora na NBA draftu, objavio je američki ESPN.

Razmjena bi mogla postati službena 6. srpnja, ali postoji mogućnost da će se to dogoditi tek 30. srpnja, čime bi Lakersi, zbog financijskih pravila NBA lige, dobili dodatnih 4,7 milijuna dolara prostora za dovođenje još jedne velike zvijezde. No, čekanje do 30. srpnja bi za New Orleans značilo da će izgubiti 4 milijuna dolara na "salary capu" te imati na raspolaganju 15 umjesto 19 milijuna, koliko bi imali u slučaju formaliziranja razmjene 6. srpnja.

Osim Lakersa, u igri za dovođenje Davisa u svoje redove bio je i Boston, ali je posao propao, jer se Celticsi nisu bili voljni odreći Jaysona Tatuma.

S druge strane, Lakersi su uspjeli postići dogovor s New Orleansom i zadržati u momčadi Kylea Kuzmu, za kojeg su Pelicansi također bili zainteresirani.

Osim ovogodišnjeg 4. izbora prvog kruga na NBA draftu, Pelicansi će imati priliku osnažiti se mladim igračima u nadolazećim godinama, jer su u razmjenu uključeni i izbori prvog kruga na draftovima 2021. i 2024. godine te zamjena pozicija za biranje na draftu 2023.

Anthony Davis na ljeto 2020. godine postaje slobodan igrač, ali je neslužbeno najavio da će s Lakersima potpisati novi ugovor.

Nakon što razmjena postane službena, Lakersi će, osim LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa, pod ugovorom imati još samo trojicu igrača - Kylea Kuzmu, Moritza Wagnera i Isaaca Bongu.

James je Davisa dočekao raširenih ruku i najavio nove poteze Lakersa porukom objavljenom na Instagramu: "AD na putu!! Idemo, brate! Tek je počelo"

Špekulira se da bi jedan od igrača koje će Lakersi pokušati dovesti mogao biti Jimmy Butler, koji je ograničeni slobodni igrač i neće prihvatiti opciju još godine ugovora s Philadelphijom za nešto manje od 20 milijuna dolara. Potpisivanjem maksimalnog ugovora Butler bi mogao zaraditi oko 33 milijuna po sezoni.

New Orleans je osim novih igrača iz Lakersa, na ovogodišnjem draftu zaradio pravo prvog izbora koji će iskoristiti za dovođenje NCAA zvijezde sa sveučilišta Duke Ziona Williamsona. Četvrti izbor koji su dobili od Lakersa ostavlja im mogućnost angažmana još jedne mlade zvijezde ili moguće zamjene za nekog iskusnijeg igrača kojeg bi se neki od NBA klubova bili spremni odreći.

