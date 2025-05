Nakon istrčane utrke, hrvatski atletičar zaprosio svoju djevojku atletičarku

Najromantičniji trenutak 75. izdanje Hanžekovićeva memorijala svakako je bio onaj koji se dogodio nakon muške utrke na 800 metara. Nakon što je stigao treći s rezultatom 1:45.52, domaći srednjoprugaš Marino Bloudek krenuo je prema tribinama da bi krenuo u zagrljaj svojoj djevojci Nataliji Švenda.

No, nije to bio onaj uobičajeni zagrljaj kao i nakon svake Marinove utrke jer odjednom se u njegovoj ruci našao zaručnički prsten i uslijedio je čin kojeg će se Natalija zauvijek sjećati.

- Nije se mogla dogoditi romantičnija prosidba.

Zar je ovo nadmašilo i da se takvo što dogodilo na Havajima ili Balearima, uz zalazak sunca.

- Ma kakvi, ništa ovome nije ravno. Ovaj ću Hanžek pamtiti po svom i njegovom nastupu a još više po zarukama. Kada me je par dana prije mitinga pitao gdje ću biti na tribinama stekla sam neki osjećaj da se nešto sprema ali nisam bila posve sigurna. Ne mogu vam opisati koliko je to lijep osjećaj.

A nakon što je istrčao svoj treći najbolji rezultat u karijeri, i izrazio zadovoljstvo s istim, Marino je ponešto kazao i sprovedbi ideje prosidbe.

- Već duže vrijeme to planiram i jako sam zadovoljan da sam ju mogao zaprositi baš na ovom stadionu i ovom natjecanju jer tu smo započeli svoju vezu a nadam se da ćemo uskoro postati i muž i žena.

Što je novopečeni zaručnik sve poduzimao da Nataliji ne bude sumnjivo?

- Rješavao sam sve skrivećki, od poruka preko poziva do nalaženja prstena. I na koncu je ispalo sjajno.U vezi smo već skoro dvije godine, imamo savršenu vezu, ona je isto atletičarka koja je danas bila odlična. Razumijemo se i živimo sportski život.

Sam čin prosidbe začinjen je, s razglasa, Sinatrinom pjesmom "My Way" pa je Marino to učinio na svoj način.

- Zajedno smo gledali jedan film u kojem je momak htio zavesti djevojku s tom pjesmom i nas je dirnula ta scena pa smo dva tjedna slušali samo tu pjesmu.

Koliko će proći vremena od ovog do završnog čina, do svadbene svečanosti?

- Ovo mi je bio prioritet a sada nam je prioritet odraditi sezonu. Natalija ima drugo vrijeme svih vremena u svojoj disciplini u Hrvatskoj i ona ima svoje ciljeve za ovu sezonu pa još ništa ne planiramo. U svakom slučaju, to će se dogoditi izvan sezone - kazao je Marino.